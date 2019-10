Globál: Beterjesztette a brit kormány a Brexit-megállapodás törvénytervezetét

A kormány már a választás estéjén egyértelművé tette, hogy minden polgármesterrel - így a főpolgármesterrel is korrekt partnerként kész az együttműködésre - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány továbbra is tartja magát azokhoz az alapelvekhez, amelyeket az elmúlt 9 évben a főváros fejlesztése kapcsán követtek. Túl sok jót nem vetít előre Budapestnek, ha az egyes ellenzéki pártok által elvárt konfrontációs politikát folytatja majd Karácsony Gergely főpolgármesterként - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Az MSZP a történelem legkorruptabb, saját polgáraira lövető pártja, ezért nincs joga erkölcsileg kioktatni senkit sem - reagált a közszolgálatért felelős államtitkár a Demokratikus Koalíció Borkai-üggyel kapcsolatos vádjaira. Tuzson Bence azt mondta: a kispesti botrány is azt mutatja, hogy a szocialisták nem változtak ma sem, ugyanolyan korrupt párt, mint voltak. Az MSZP szerint annál többet nem tehetnek a kispesti korrupciós ügyben, mint hogy felszólítják Lackner Csabát, adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát - mondta Harangozó Tamás szocialista frakcióvezető-helyettes. Különadóval sújtaná az Európai Gazdasági Térségen kívüliek magyarországi ingatlanvásárlását a Jobbik, az ebből befolyt összeget pedig bérlakásépítési programra fordítanák. Az LMP azt követeli, hogy a kormány ítélje el a szíriai török agressziót. Csárdi Antal frakcióvezető-helyettes kijelentette: a magyar kormány a támogató politikájával háborús bűnökhöz asszisztál, tettestárs egy népirtásban. Az önkormányzati választás nem a kormányról szól, a kormánynak folytatnia kell a munkát az Isten, haza, család, munka jelszavak jegyében – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádióban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a titka annak, hogy miért maradt meg a magyarság Európában - jelentette ki Boross Péter volt miniszterelnök Budapesten, a Műegyetem előtti '56-os emlékműnél rendezett ünnepségen. 1956 októberében a magyar fiatalok világraszólót alkottak, beverték az első szögeket a kor leghatalmasabb katonai erővel rendelkező nagyhatalmának koporsójába - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Október 23. mindig arra emlékeztet, hogy óriási értéke van a szabadságnak - hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen. A szakkollégiumok - köztük a Bibó István szakkollégium - és a különböző értelmiségi csoportok szerepét emelte ki a rendszerváltás előkészítésében Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Ludovika Szabadegyetem rendezvényén. II. János Pál pápa sokat tett azért a szabadságért, amely a rendszerváltással jött el – mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Rendkívülinek nevezte a magyarokat 1956-os cselekedeteikért és mai politikájáért Matteo Salvini, az ellenzéki jobboldali Liga vezetője a római magyar nagykövetségen tartott ünnepi megemlékezésen. Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat című kitüntetést adományozta Hennagyij Moszkalnak, az ukrajnai Kárpátalja megye volt kormányzójának az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepi fogadáson. Hatékony gazdaságpolitikára és erős családpolitikára épülő sikeres modellként tartják számon a magyar kormány munkáját Baden-Württembergben - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Stuttgartban. Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas kikötőt, így 2021-től Magyarországnak lehetősége lesz, hogy cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól - mondta Szijjártó Péter Dohában. Szijjártó Péter elmondta a horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra. Horvátország teljesítette minden feltételét annak, hogy csatlakozzon a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez - írta friss értékelésében az Európai Bizottság. Az Európai Unió becsapta Albániát és Észak-Macedóniát - jelentette ki az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén Győri Enikő. A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta, a Közösség ezzel elvesztette hitelességét. Együttműködési megállapodási tervezetet adott át Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Ludovic Orbannak, a Nemzeti Liberális Párt elnökének, akit az új bukaresti kormány megalakításával bízott meg a román államfő. A Maros megyei törvényszék a romániai korrupcióellenes ügyészség minden vádpontja alól felmentette Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda volt alpolgármesterét. Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaatot és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök. Üdvözölték a szíriai kurdok képviselői Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter felvetését, hogy egy nemzetközi ellenőrzésű biztonsági övezetet hozzanak létre a török-szíriai határvidék szíriai oldalán. Koalíciós vitát okozott Németországban a védelmi miniszter javaslata a szíriai török offenzíva ügyének nemzetközi rendezéséről, Angela Merkel kancellárnak kellett közbelépnie, hogy enyhítse a feszültséget. Több mint 176 ezer ember kényszerült elmenekülni Törökország Északkelet-Szíriában indított hadművelete miatt és kulcsfontosságú infrastruktúra rongálódott meg - közölte az ENSZ-főtitkár szóvivője, Stéphane Dujarric New Yorkban. Jóváhagyta a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezmény a ratifikációs folyamat következő szakaszába lépjen. A kormány szünetelteti a Brexit-megállapodás tárgyalását, amíg az EU döntést nem hoz a Brexit halasztását indítványozó brit kormányzati kezdeményezésről - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke konzultációkat kezd az Egyesült Királyság kiválási határidejének 2020. január 31-ig történő esetleges halasztásáról a tagállamok vezetőivel - közölte az Európai Bizottság szóvivője. Munkacsoport jön létre az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok kezelésére Michel Barnier jelenlegi Brexit-ügyi főtárgyaló vezetésével. Az EU komoly aggodalmát fejezi ki néhány, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába frissen megválasztott ország emberi jogi helyzete miatt, különös tekintettel Venezuelára - jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Körülbelül 1,1 millió munkahely létrejöttét segítette és 0,9 százalékkal járult hozzá az Európai Unió bruttó hazai termékének növekedéséhez az Európai Stratégiai Beruházási Alap. A kelet-ukrajnai Zaporizzsjába indít közvetlen járatot jövő tavasszal a Wizz Air Budapestről - közölte a magyar hátterű diszkont légitársaság. Lopott mentőautóval elgázolt egy férfi Oslóban egy nőt és annak két csecsemőjét, továbbá egy idős párt - adta hírül a norvég rendőrség. Nem bűncselekmény többé az abortusz Észak-Írországban, és a jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok. Etiópia csak tárgyalásos úton rendezheti a Níluson megépítendő vízerőművel kapcsolatos vitáját Egyiptommal - jelentette ki Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnök. Nyugat-balkáni embercsempész bandát számolt fel az Európai Rendőrségi Hivatal szlovén, horvát, olasz és boszniai rendőri segítséggel. Nem jogerősen 7 év fegyházbüntetést kapott egy dunakömlődi férfi, aki tavaly június 23-án ittasan meglőtte ismerősét. Egy nemzetközi gyakorlat miatt Tata és Parassapuszta között nagyobb katonaijármű-forgalom lesz pénteken és szombaton. Változik a budapesti tömegközlekedés menetrendje az október 23-ai munkaszüneti nap és a fővárosi rendezvények miatt. A magyar férfi és női válogatott is könnyű csoportba került a január 12. és 26. között sorra kerülő budapesti, olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokságon. A Szombathely hazai pályán 76:66-ra legyőzte a görög PAOK gárdáját a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.