Globál: A NATO az egyetlen út Magyarország számára

A tagállami erőfeszítéseket úgy kell összehangolni, hogy Európa határai átjárhatatlanok legyenek, és csak az léphesse át a határt, akinek joga van arra - közölte Kovács Zoltán államtitkár az M1 műsorában. Július 1-jétől indul a falusi CSOK, a kormány legutóbbi ülésén döntött a támogatás részletszabályairól - közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, a programtól azt várják, hogy segítse a vidék népességmegtartó erejét. A kormány stratégiai kérdésként kezeli a családok támogatását, ezen belül kulcskérdésnek tartja, hogy segítse a nevelőcsaládokat - hangsúlyozta Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Az erős Európa megvédését nevezte az európai parlamenti választások legfontosabb céljának Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció listavezetője. A Jobbik szerint „akár egy évtizedet is meg lehetne takarítani” a ma albérletben élő fiatalok számára azzal, ha olyan bérlakásprogram indulna, amelyben néhány év után bekerülési értéken vásárolhatnák meg a lakást. Az LMP nem vett részt a baloldali előválasztásban, mert az általuk támogatott Puzsér Róbert nem tagja a pártnak – mondta Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje a felelős a zuglói parkolási botrányért - mondta Jelen Tamás, a Fidesz zuglói választókerületi elnöke. Atrocitás érte a Fidesz egyik női szimpatizánsát Miskolcon, a nagyobbik kormánypárt támogatóját durván bántalmazta egy férfi - közölte Kriza Ákos, a Fidesz választókerületi elnöke. Döntött az Alkotmánybíróság: érvényes a decemberben elfogadott túlóratörvényről szóló jogszabály. Az MSZP-Párbeszéd az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért. A magyar innovatív megoldások mellett nemzetközi összefogás is szükséges az országok határait kihasználó áfacsalásra szakosodott céghálók felszámolására - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az aszály miatt a kalászos gabona 30 százaléka veszhetett kárba - mondta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1-en. Az Agrárminisztérium és a Nyúl Terméktanács célja, hogy a nyúlágazatban a jelenlegi évi 4-4,5 millióval szemben 2022-re hétmillió vágóállatot tenyésszenek a hazai termelők - mondta Nagy István agrárminiszter. A baromfiágazat növekedésének köszönhetően tavaly több mint 8 százalékkal bővült a húságazat teljesítménye - mondta Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke. Magyar multi program címmel a legígéretesebb kis- és közepes vállalkozások fejlődését támogató projekt indul - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A 2015-ben indított déli nyitás politikájában sikertörténet a mexikói kereskedelem – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mexikóvárosban. A kétoldalú kereskedelem értéke 1 milliárd dollár, amiből 875 millió dollár a magyar export. Szijjártó Péter a mexikói kulturális miniszterrel megállapodást írt alá két katolikus templom újjáépítésének kétmilliárd forintos támogatásáról. Ukrajnának olyan nyelvi szabályozást kell elfogadnia, amely összhangban áll az európai normákkal és nem csökkenti az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyarok megszerzett jogait - jelentette ki Németh Zsolt , az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Elfogadhatatlan, hogy a tervezett ukrán nyelvtörvény felszámolná a kisebbségek valamennyi eddig élvezett nyelvi jogát - jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Elutasította a terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt székelyföldi férfiak rendkívüli felülvizsgálati kérését a román legfelsőbb bíróság. A választópolgárok nem buták, tudják, hogy a bűnügyi statisztikák szerint Németországban nőtt a gyilkosságok és a szexuális zaklatások száma - közölte Christian Kremer, a Néppárt főtitkár-helyettese a Martens Központ migrációról rendezett kongresszusán. Valletta nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a Sea-Eye német civilszervezet mentőhajóját - értesült a Rai News 24 olasz hírportál. A máltai kikötőbe továbbra sem engedik be a migránsokat szállító hajót. Nagy többséggel jóváhagyta a londoni alsóház, hogy Theresa May miniszterelnök az Európai Unió holnapi csúcsértekezletén kezdeményezze a brit EU-tagság megszűnésének további halasztását. Legfeljebb egy évig tartó halasztás lehetőségét is meg kellene vitatni a rendkívüli Brexit-ügyi csúcstalálkozón - ezt írta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében. Bizonyos feltételek mellett az Európai Unió készen áll további halasztást biztosítani az Egyesült Királyságnak a kiválás határidejére - közölték brüsszeli diplomáciai források. Theresa May brit kormányfő és Angela Merkel német kancellár egyetért abban, hogy Nagy-Britanniának megállapodás alapján kell kilépnie az Európai Unióból – közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. A leadott szavazok közel 97 százalékának összesítése után feltehetően Benjámin Netanjahu hivatalban lévő kormányfő lesz ismét, immár ötödször Izrael miniszterelnöke - közölte a Háárec című lap. Az Airbus európai repülőgépgyártó álláspontja szerint az Egyesült Államok jogalap nélkül akar büntetővámot kivetni európai uniós termékekre az Airbusnak nyújtott uniós támogatás ürügyén. Jelentős, 1,6 milliárd rubeles sikkasztást lepleztek le a Roszkoszmosz orosz űripari vállalatnál, valamint a polgári és katonai technológiák exportjára szakosodott Rosztyeh állami vállalat cégeinél végzett ellenőrzések - közölte az orosz főügyészség. Az Amerikai Államok Szervezete elismerte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető jelöltjét az ország hivatalos képviselőjének az OAS-ban, erre válaszul a caracasi külügyminisztérium bejelentette, hogy Venezuela kilép a szervezetből. További piacnyitást és egyenlő bánásmódot ígért az európai cégek számára Li Köcsiang kínai kormányfő az Európai Unió és Kína közötti brüsszeli csúcstalálkozón. A kutató- és mentőalakulatok megtalálták Japán északi partjainál annak az F-35-ös vadászbombázónak a roncsait, amely előző nap este tűnt el a radarok képernyőjéről a Csendes-óceán felett - közölte a japán önvédelmi erők szóvivője. New York város illetékesei egészségügyi szükségállapotot rendeltek el a terjedő kanyarójárvány miatt, Brooklyn egyes részein pedig büntetés terhe mellett kötelezővé tették a kanyaró elleni oltást. Ismét sötétségbe borult a venezuelai főváros nagy része, illetve az ország számos tagállama az energiaellátásban keletkezett újabb hiba miatt - jelentették hírügynökségek. Frontálisan összeütközött két kisteherautó a 4-es főúton Cegléd közelében, a baleset miatt torlódásra lehet számítani - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Négy ember ellen, köztük az Alstom vezető tisztségviselője ellen emelt vádat vesztegetés miatt a Központi Nyomozó Főügyészség az Alstom-ügyben - közölte Keresztes Imre főügyész. Embercsempészet miatt jogerősen két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélt egy szerb állampolgárt a Pécsi Törvényszék. A férfi tíz migránst akart Ausztriába szállítani egy lopott rendszámú kocsival. Három és fél év börtönre ítélt egy saját zsebre bírságoló körzeti megbízott rendőrt a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa. A volt rendőr főtörzsőrmestert négy évre eltiltották a közügyek gyakorlásától és ötvenezer forint pénzbüntetéssel sújtották. Második világháborús robbanótesteket hatástalanítanak Budapesten, a BAH-csomópontnál. A művelet idejére mintegy fél kilométeres körben kiürítik a városrészt, lezárják a csomópontot, valamint az Alkotás utca és a Hegyalja út egy szakaszát. Hatósági zárás miatt nem jár a 3-as metró Újpest-központ és az Árpád híd között - közölte a BKK. Vasárnap tartják az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta vasárnap 18 órakor a Március 15. térről indul, és a résztvevők a Jane Haining, majd az id. Antall József rakparton vonulnak a Cipők a Duna-parton emlékműhöz. A BVSC magabiztosan, három góllal legyőzte a vendég Dunaújvárost, és ezzel kiegyenlítette a párharcot a női vízilabda ob I elődöntőjében. A magyar női labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 4:1-es vereséget szenvedett a portugál csapat otthonában, Lisszabonban. Babos Tímea három játszmában kikapott a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenától, így kiesett a bogotai női tenisztorna első fordulójában.