Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó
2025. október 11., szombat 21:00
| Magyar Nemzet
Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában – állapította meg Nógrádi György a Globál című műsorban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugati kormányok népszerűségvesztésének oka egyértelmű: a brüsszeli elit a háborús kiadásokra és a migrációra fókuszál, miközben cserben hagyja a saját polgárait.
Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.
