Globál

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

2025. október 11., szombat 21:00 | Magyar Nemzet

Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában – állapította meg Nógrádi György a Globál című műsorban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugati kormányok népszerűségvesztésének oka egyértelmű: a brüsszeli elit a háborús kiadásokra és a migrációra fókuszál, miközben cserben hagyja a saját polgárait.

  • Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

A Rossi-módszer diadala: a válogatott legyőzte az örményeket

 Megvan a kötelező győzelem! A magyar labdarúgó-válogatott kulcsemberei hiányában is magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Örményország ellen a telt házas Puskás Arénában. Marco Rossi taktikai húzásai és a csapat küzdőszelleme ismét bizonyította: a magyar modell a futballpályán is sikeres.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

 Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.
