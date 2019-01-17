Fontolva maradók

2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

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2019. január 17., csütörtök 17:55, frissítve: csütörtök 18:07

Uniós kilépési terve megbukott, de maga a miniszterelnök nem. Theresa May túlélte a bizalmi szavazást a brit parlamentben, de most az eddigieknél is lehetetlenebb feladat vár rá: hétfőig új megállapodás-tervezetet kell leraknia a Westminsterben. Milyen formában hagyja el tehát az Egyesült Királyság az Európai Uniót? Sikerül fenntartani a rendet, vagy jön a káosz? Vendégeink: Gálik Zoltán és Egedy Gergely.

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