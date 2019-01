Fontolva maradók

Uniós kilépési terve megbukott, de maga a miniszterelnök nem. Theresa May túlélte a bizalmi szavazást a brit parlamentben, de most az eddigieknél is lehetetlenebb feladat vár rá: hétfőig új megállapodás-tervezetet kell leraknia a Westminsterben. Milyen formában hagyja el tehát az Egyesült Királyság az Európai Uniót? Sikerül fenntartani a rendet, vagy jön a káosz? Vendégeink: Gálik Zoltán és Egedy Gergely.