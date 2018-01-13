Fire and fury

FENNAKADT AZ EU CSALÁS ELLENI HIVATALÁNAK VIZSGÁLATÁN A MINISZTERELNÖK EGYIK VEJÉNEK, TIBORCZ ISTVÁNNAK A VOLT CÉGE, AZ ELIOS ZRT., AZ OLAF JOGI LÉPÉSEKET AJÁNL - WALL STREET JOURNAL.
FAZEKAS GÉZA: A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG MEGKAPTA AZ OLAF AJÁNLÁSÁT AZ ELIOS-ÜGYBEN.
AZ LMP SZÁMÍTÁSAI SZERINT TIBORCZ ISTVÁN 2-4 MILLIÁRD FORINT KÖZÖTTI ÖSSZEGET TEHETETT ZSEBRE.
AZ LMP KORÁBBAN MÁR TETT FELJELENTÉST AZ ELIOS-ÜGYBEN, DE AZ ÜGYÉSZSÉG NEM EMELT VÁDAT.
HADHÁZY ÁKOS: ORBÁN VIKTOR ÉS VEJE EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB KERÜLT A BÖRTÖNHÖZ.
MÁTÓL ÚJ PÉNZFORGALMI SZABÁLYOK LÉPNEK ÉLETBE MAGYARORSZÁGON IS, EZEK TÖBB ESETBEN IS KEDVEZNEK A BANKKÁRTYA-TULAJDONOSOKNAK.
A MÓDOSÍTÁSOK EGYIK LEGKEDVEZÕBB ELEME, HOGY A KORÁBBI 45 EZER FORINT HELYETT 15 EZER FORINTRA CSÖKKEN AZ A KÁRÖSSZEG, AMELYET AZ ÜGYFÉLNEK KELL ÁLLNIA, HA ELLOPTÁK A BANKKÁRTYÁJÁT.
NGM: AKÁR KÉTÉVES RÉSZLETFIZETÉST IS KÉRHETNEK AZ ÁSZ-BÜNTETÉSRE A PÁRTOK A NAV-TÓL.
PÁRBESZÉD: VARGA MIHÁLY JAVASLATA A SZÁMVEVÕSZÉKI BÜNTETÉS ELHALASZTÁSÁRA AZT MUTATJA, HOGY A HATALMI ÁGAK NINCSENEK SZÉTVÁLASZTVA MAGYARORSZÁGON.
EGYÜTT: SZIGETVÁRI VIKTOR LESZ A MINISZTERELNÖK-JELÖLT, JUHÁSZ PÉTER A LISTAVEZETÕ.
A JOBBIK FELKÉSZÜLT AZ ORSZÁG KORMÁNYZÁSÁRA - JELENTETTE KI VONA GÁBOR.
NEM TUDNI PONTOSAN, NÉV SZERINT KIK TÁRGYALTAK A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMRÓL A BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATALBAN - TUDTA MEG A HÍR TELEVÍZIÓ, KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉS UTÁN.
A HIVATAL CSAK ANNYIT KÖZÖLT: 2016-BAN ÉS 2017-BEN ÖSSZESEN HÁROM ALKALOMMAL 5 FORGALMAZÓVAL ÜLTEK LE TÁRGYALNI, DE JELENLÉTI ÍVEK NEM KÉSZÜLTEK.
DEMETER MÁRTA, LMP: ABSZURD, HOGY A HIVATALNAK FOGALMA SINCS ARRÓL, KIVEL TÁRGYALT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKRÕL, NYILVÁNVALÓ, HOGY POLITIKAI BEFOLYÁS ALATT MÛKÖDNEK.
OROSZORSZÁG ÚJABB S-400-AS RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT A KRÍMBE, AZ ÚJ HADOSZTÁLY SZEVASZTOPOL MELLETT FOG ÁLLOMÁSOZNI.
DONALD TRUMP EGYELÕRE TOVÁBBI 120 NAPRA MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ IRÁN ELLENI SZIGORÚBB SZANKCIÓK FELFÜGGESZTÉSÉT.
AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER SZERINT A FÁRASZTÓ RETORIKA HELYETT AZ USA INKÁBB TARTSA MAGÁT AZ ATOMALKUHOZ, AHOGY AZT IRÁN IS TESZI.
OROSZORSZÁG ELUTASÍTJA DONALD TRUMP KÖZLEMÉNYÉT AZ IRÁNI ATOMALKURÓL.
AZ EURÓPAI UNIÓ MEGLEHETÕSEN HÛVÖSEN REAGÁLT AZ AMERIKAI ELNÖK JAVASLATÁRA.
DONALD TRUMP "PÖCEGÖDÖR ORSZÁGOKNAK" NEVEZTE A EGYESÜLT ÁLLAMOKBA ÉRKEZÕ HAITI, SALVADORI ÉS AFRIKAI BEVÁNDORLÓK SZÜLÕHAZÁJÁT.
AZ AFRIKAI UNIÓ BOCSÁNATKÉRÉST KÖVETEL AZ AMERIKAI ELNÖKTÕL A BEVÁNDORLÓKRA TETT MEGJEGYZÉSE MIATT.
AZ ENSZ EMBERI JOGI IRODÁJA RASSZISTÁNAK NEVEZTE, ÉS DEMOKRATAPÁRTI, VALAMINT REPUBLIKÁNUS POLITIKUSOK IS ELÍTÉLTÉK TRUMP KIJELENTÉSÉT.
NEM SIKERÜLT MEGVÁLASZTANI AZ ÚJ CSEH KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT A KÖZVETLEN ÁLLAMFÕVÁLASZTÁS ELSÕ FORDULÓJÁBAN.
ELFOGTÁK AZ ÚJABB BUDAPESTI GYILKOSSÁG ELKÖVETÕJÉT IS, AKI EGY 23 ÉVES BUDAPESTI FÉRFIT SZÚRT LE ANGYALFÖLDÖN.
EGY 20 ÉVES FIÚ ÖLHETTE MEG TEGNAP ESTE A 19 ÉVES LÁNYT RÁKOSKERESZTÚRON, 3 ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK A RENDÕRÖK; A 24.HU INFORMÁCIÓI SZERINT KÉSELÉS TÖRTÉNT.
HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT PÉCS HATÁRÁBAN; KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 57-ES FÕÚTON, AZ EGYIKNEK A VEZETÕJÉN MÁR NEM TUDTAK SEGÍTENI A MENTÕK.
HAJNALBAN ELFOGTÁK AZT A SOPRONKÕHIDAI BÖRTÖNBÕL MEGSZÖKÖTT 37 ÉVES RABOT, AKI A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNÉRÕL LÉPETT OLAJRA TEGNAP; AZ ESET MIATT ÖT EMBERT FELFÜGGESZTETTEK BEOSZTÁSÁBÓL.
RENDÕRKÉZEN VAN AZ A MAGLÓDI FÉRFI IS, AKI VECSÉSI TÁRSÁVAL ELRABOLTA ÉS EGY NAPIG FOGVA TARTOTTA ISMERÕSÉT, MERT AZ 6 MILLIÓ FORINTTAL TARTOZOTT NEKI.
MARIHUÁNÁT TERMESZTETT EGY ECSERI INGATLAN FÉSZERÉBEN ÉS PINCÉJÉBEN EGY 33 ÉVES BUDAPESTI FÉRFI, AKIT A RENDÕRÖK ÕRIZETBE VETTEK ÉS LEFOGLALTÁK A 68 TÕ CANNABIST IS.
KÉT FIATALT RÁZOTT MEG AZ ÁRAM A SZÁZHALOMBATTAI VASÚTÁLLOMÁSON, VÉLHETÕEN FELMÁSZTAK EGY VAGON TETEJÉRE; EGYIKÜK A HELYSZÍNEN MEGHALT 24.HU.
BETEGET SZÁLLÍTÓ MENTÕAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 63-AS ÚTON ABÁNÁL; A SZEMÉLYAUTÓ SOFÕRJE ÉLETVESZÉLYESEN, A MENTÕBEN A BETEG KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT.