2018. január 13.,
szombat, Veronika napja

Fire and fury

Hír TV

2018. január 13., szombat 12:16, frissítve: szombat 12:35

Botránykönyv született Donald Trump Fehér Házáról.

Vendégek: Nagy Gábor és Kaló Máté

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