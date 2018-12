Év végi hajrá

Közelednek az ünnepek, és velük egy csendesebb időszak a világpolitikában. Donald Trump ez alól is kivétel: most is napi szinten ad témát a sajtónak, belpolitikai botrányai mellett az oroszokkal kötött nukleáris egyezmény felmondásával és a szíriai kivonulással, amivel még saját szövetségeseit is meglepte. Milyen lesz az amerikai elnök 2019-e? A stúdióban Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője és Kaló Máté Amerika-szakértő.

A Globál december 20-i adása.