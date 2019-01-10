2019. január 10.,
csütörtök, Melánia napja

Egy az ötmillióból

Hír TV

2019. január 10., csütörtök 17:55

Egy leválthatatlan, tekintélyelvű, korrupt hatalmat épített ki a kormány Szerbiában – ezt állítja a szerb ellenzék. És ezzel több tízezer szerb ért egyet úgy, hogy ötödik hete mennek ki Belgrád utcáira, hogy a kormányzat hatalomtechnikája és médiapolitikája ellen tiltakozzanak. Mit érhet el a váratlan társadalmi elégedetlenség Szerbiában? Vendégünk volt Orosz Anna és Kalcakosz Tamás.

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