2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Brexit: a kilépés következményei

Hír TV

2019. január 24., csütörtök 17:55

Egy végeláthatatlan, zavaros történetté vált a brexit, pedig az idő lassan lejár a britek számára a kilépés módjának eldöntésére. A parlamenti patthelyzet nemcsak egy belpolitikai válság nagyon rossz előjele, de akár egy még veszélyesebb gazdasági beomlásé is.  Mennyire fog fájni nekik, és esetleg nekünk a brexit?

Vendég: Domonkos Endre, a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársa és Pogátsa Zoltán közgazdász.

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