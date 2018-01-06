Belobbant a szikra

NYOMOZNAK AZ LMP-S HADHÁZY ÁKOS NEMZETI KONZULTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI MIATT - MAGYAR NEMZET.
DK: A HADHÁZY ÁKOS ELLENI NYOMOZÁS IS A FIDESZ POLITIKAI AKCIÓJA.
KOCSIS MÁTÉ VÁLTHATJA PINTÉR SÁNDORT A BELÜGYMINISZTERI SZÉKBEN A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN - MAGYAR NEMZET.
NÉGY 4-ES METRÓNYI, 2115 MRD FT ÁLLAMI MEGBÍZÁSHOZ JUTOTT TAVALY 10 KIEMELT KORMÁNYKÖZELI CÉG - ÁTLÁTSZÓ.
ELSÕSORBAN MÉSZÁROS LÕRINC ÉS ÜZLETI KÖRE TAROLT 2017-BEN AZ ÁLLAMI TENDEREKEN.
PÁRBESZÉD: MÉSZÁROS 2017-ES ÉVI VAGYONGYARAPODÁSÁBÓL JELENTÕSEN JAVÍTHATÓ LENNE AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE.
MSZP: MINDEN NYUGDÍJAS 30 EZER FORINTOT KAPHATNA A MÉSZÁROS LÕRINCNEK IDÉN JUTTATOTT 90 MILLIÁRD FORINTBÓL.
HIVATALOSAN IS ELINDÍTOTTA KAMPÁNYÁT A MOMENTUM, A PÁRT NEM KÖT SENKIVEL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGET.
FEKETE-GYÕR ANDRÁS: HA SZÜKSÉGES, AKKOR A MOMENTUM HAJLANDÓ VISSZALÉPNI EGY MÁSIK ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN.
BEÁLLT A JOBBIK, AZ MSZP ÉS AZ LMP IS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FÜGGETLEN JELÖLTJE MÖGÉ, ÕT TÁMOGATJÁK A FIDESZ JELÖLTJÉVEL SZEMBEN.
A JOBBIK A KORMÁNYTÓL BÉREMELÉST ÉS TISZTELETET KÖVETEL LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS HELYETT A KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓKNAK.
UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER SIRALMAS ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET.
A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT TÖBB EZER RÉSZTVEVÕRE SZÁMÍT, A FACEBOOKON 6500-AN IGAZOLTÁK VISSZA, HOGY ELMENNEK ÉS TOVÁBBI 25 EZREN JELEZTÉK, HOGY ÉRDEKLI ÕKET A MEGMOZDULÁS.
ELKEZDÕDIK A BUDAI MILLENÁRIS TEÁTRUM FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE, A 3,3 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS KIVITELEZÕJE A ZÁÉV ÉPÍTÕIPARI ZRT.
40 ÉVE ADTA VISSZA MAGYARORSZÁGNAK A SZENT KORONÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, AZ ÉVFORDULÓN NYÍLT NAPOT TARTOTTAK A PARLAMENTBEN, AHOL A NEMZETI EREKLYÉKET ÕRZIK.
MEGSZENTELTE A DUNÁT VÍZKERESZT NAPJÁN KOCSIS FÜLÖP GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖK, BALATONFÛZFÕN PEDIG, ELÕSZÖR AZ ÜNNEPEN, MEGÁLDOTTÁK A BALATONT IS.
MAGYAR IMÁT IS MONDTAK A RÓMAI SZENT PÉTER-SZÉKESEGYHÁZBAN VÍZKERESZT ÜNNEPÉN, FERENC PÁPA A KARÁCSONYT MOST ÜNNEPLÕ KELETI EGYHÁZAKAT IS KÖSZÖNTÖTTE.
KIRILL, MOSZKVA ÉS EGÉSZ OROSZORSZÁG PÁTRIÁRKÁJA ARRA KÉRTE A HÍVEKET, HOGY JÓCSELEKEDETEKKEL ÜNNEPELJÉK MEG JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK CSODÁJÁT.
II. KAREKIN KATOLIKOSZ, AZ ÖRMÉNY EGYHÁZ FEJE A VILÁGBÉKÉÉRT IMÁDKOZOTT, A KOPT ORTODOX EGYHÁZ PEDIG BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOKBÓL KÉT ÓRÁVAL ELÕREHOZTA A KARÁCSONYI ÜNNEPI LITURGIÁT.
ÉLESEN BÍRÁLTA AZ EMBERI JOGOK TÖMEGES MEGSÉRTÉSÉÉRT A TÖRÖK ELNÖKÖT AZ ÕT PÁRIZSBAN VENDÉGÜL LÁTÓ EMMANUEL MACRON.
MACRON SZERINT A PUCCSKÍSÉRLETET KÖVETÕ MEGTORLÁSOK MIATT SEM LEHETSÉGES ELÕRELÉPÉS A TÖRÖK UNIÓS CSATLAKOZÁS ÜGYÉBEN.
ERDOGAN: TÖRÖKORSZÁG BELEFÁSULT A VÁRAKOZÁSBA, NEM LEHET ÁLLANDÓAN AZ UNIÓS TAGSÁGÉRT KÖNYÖRÖGNI.
MARTIN SCHULZ: MEGENGEDHETETLEN, HOGY MÍG NÉHÁNY EU-S TAGÁLLAM NAGY ERÕKET MOZGÓSÍT, MÁSOK EGYETLEN MENEKÜLTET SEM HAJLANDÓAK BEFOGADNI.
ROBERT FICO: SEMMILYEN BRÜSSZELI BÜROKRATA NEM KÉNYSZERÍTHETI A VISEGRÁDI ORSZÁGOKAT ARRA, HOGY MIGRÁNSOKAT FOGADJANAK BE.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: SCHULZ AZ ALAPVETÕ TÉNYEKKEL SINCS TISZTÁBAN, A NÉMET POLGÁROKAT IS VÉDÕ MAGYARORSZÁGOT GÁNCSOLJA HÁTULRÓL FOLYAMATOSAN.
DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSBEN VÁGOTT VISSZA A RÓLA SZÓLÓ, ÕT ELMARASZTALÓ KÖNYV ÍRÓJÁNAK, S AZT ÍRTA MAGÁRÓL, HOGY "NAGYON OKOS" ÉS "STABIL ZSENI".
ELUTASÍTOTTA NAVALNIJ PANASZÁT AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG; ÉRVÉNYBEN MARAD A KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE: A 41 ÉVES POLITIKUS NEM INDULHAT A MÁRCIUS 18-I ELNÖKVÁLASZTÁSON.
LEGKEVESEBB 17 CIVIL MEGHALT A KELET-GÚTA ELLENI LÉGITÁMADÁSOKBAN, HAMÚRIÁBAN KÉT GYERMEK IS VAN AZ ÁLDOZATOK KÖZÖTT.
IMMÁR NEGYEDIK NAPJA TÖBB TÍZEZREN ÁLLTAK KI IRÁNBAN A REZSIM MELLETT ÉS A VÉLT KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ELLEN.
BERLINBEN, HAMBURGBAN ÉS BÉCSBEN ROKONSZENVTÜNTETÉSEKET TARTOTTAK A NAPOK ÓTA TARTÓ IRÁNI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK RÉSZTVEVÕI MELLETT.
A TÖBB MINT EGY HETE TARTÓ TILTAKOZÁS SORÁN IRÁNI ILLETÉKESEK SZERINT 22 EMBER HALT MEG, ÉS TÖBB MINT 1000 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE.
KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ROBERT MUGABE MEGBUKTATOTT ELNÖK KÉT VOLT MINISZTERE ELLEN ZIMBABWÉBEN.
LEGKEVESEBB NYOLC EMBER MEGHALT ÉS SOKAN ELTÛNTEK, AMIKOR HAJÓTÖRÉST SZENVEDETT EGY ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT SZÁLLÍTÓ HAJÓ A LÍBIAI PARTOKNÁL.
11 HERCEGET VETTEK ÕRIZETBE SZAÚD-ARÁBIÁBAN, MERT AZ ELLEN TÜNTETTEK, HOGY A KORMÁNY KIRÁLYI RENDELETRE - NEM FIZETI KI AZ URALKODÓ CSALÁD TAGJAINAK ÁRAM- ÉS VÍZSZÁMLÁJÁT.
SZÁZMILLIÓ EMBER ÉLETÉT NEHEZÍTI MEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A TÉLI IDÕJÁRÁS, SOK A HALOTT, NEW YORKBAN IS SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK.
ÚJ FOLYOSÓKAT TÁRTAK FEL A FÜLEKI VÁRHEGY ALATT; A KÉT KITISZTÍTOTT, 65 ÉS 25 MÉTER HOSSZÚ JÁRAT A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN ÓVÓHELYKÉNT SZOLGÁLT.
ISMÉT JÁR A METRÓ A DEÁK FERENC TÉR ÉS A DÉLI PÁLYAUDVAR KÖZÖTT, AHOL KORÁBBAN A GÁZOLÁSOS BALESET MIATT PÓTLÓBUSZOK KÖZLEKEDTEK.
KÉT EMBERT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL EGY I. KERÜLETI LAKÁSBÓL.
FRONTÁLISAN EGYMÁSBA ROHANT EGY KISBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ 5-ÖS FÕÚTON, ALSÓNÉMEDI KÖZELÉBEN, A KARAMBOLBAN KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
KIUGROTT EGY BETEG A BUDAI SZENT IMRE KÓRHÁZ PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYÁNAK ABLAKÁBÓL, A FÉRFI ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT.
BESZAKADT AZ ÚT ÚJBUDÁN, A FARKASRÉTI TEMETÕNÉL, FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN.
TÛZ VOLT EGY PANELHÁZ HETEDIK EMELETÉN HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN, EGY EMBER MEGHALT, AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTSÉGET ÍGÉR A KÁROSULTAKNAK.
FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A VESZPRÉM MEGYEI BERHIDA ÉS KÜNGÖS KÖZÖTT, MINDKÉT AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT.
KÉSELÉS PERKÁTÁN: A RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A 34 ÉVES FÉRFIT, AKI OTTHONUKBAN SZÚRTA MEG ÉDESANYJÁT, AZ 55 ÉVES ASSZONY BELEHALT SÉRÜLÉSÉBE.
VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI DUNAFÖLDVÁRON, A BALESETBEN AZ AUTÓ VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE.
KÁTYÚZÁS ÉS SZALAGKORLÁT JAVÍTÁS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ HÉTFÕTÕL AZ M1-ES AUTÓPÁLYA MINDKÉT OLDALÁN, A 12-ES ÉS 66-OS KILOMÉTERSZELVÉNYEK KÖZÖTT.