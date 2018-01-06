2018. január 7.,
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Belobbant a szikra

Hír TV

2018. január 6., szombat 12:00

Egy évtizede nem látott tüntetések kezdődtek Iránban az országot kormányzó vallási hatalmi elit ellen. Vajon képes lesz-e kiharcolni az életminőség javulását (vagy akár a rezsimváltást) a szegénység és a korrupció miatt elégedetlen tömeg? Belülről vagy kívülről gerjesztett feszültségről van szó?

Vendégek​: N. Rózsa Erzsébet és Csicsmann László.

A Globál január 3-i adása.

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