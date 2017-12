Amerikát megnyerték, most Európa megmentése következik. Az úgynevezett alternatív jobboldal (az „alt-right”) büszke arra, hogy Donald Trumpot választási győzelemhez segítette – befolyásuk lett az amerikai kormányzatban és a republikánus pártban is. De azóta megkezdték az ideológiaexportot Európába is: céljuk, hogy leváltsák a balra elhajló konzervatív pártokat az igazi jobboldali erőkre. De vajon miben különbözik ez a mozgalom a hagyományos szélsőjobboldaltól? A stúdióban​: Krekó Péter és Kaló Máté.

A Globál december 6-i adása.