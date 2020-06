Garázs: RAM 1500, a monstrum

Hazánk sosem fogja magára hagyni az egyenruhásait - mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. Orbán Viktor kiemelte: a rendőrök és a tűzoltók élete nem egyszerű, hiszen váratlan dolgok történhetnek körülöttük - ilyen az is, amikor fejlett országok egészségügyi rendszerei omlanak össze egy járvány miatt. A kormányfő kiemelte: arra is látni példát a világban, hogy az egyenruhásokat rasszistának titulálják és tekintélyüket szobrokkal együtt döntik le, azonban Magyarország nem ilyen ország. Hitler munkásságát dicsérte a DK-s László Imre. Troll című műsorunk birtokába került felvételen a XI. kerület polgármestere az önkormányzati ülésen azt mondta: Adolf Hitler megérdemelte, hogy annak idején a Time magazin az év emberének választotta. Az áldozatokat sérti meg, ha valaki a hatmillió ember haláláért felelős diktátort mentegeti - mondta a Századvég jogi szakértője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a DK-s László Imre botrányos kijelentéséről. Ifj. Lomnici Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy az esettől a baloldali politikusok nem határolódtak el. Nincs felmentés arra, ha egy politikus náci eszmékkel szimpatizál - mondta Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Sajnálatos módon akkoriban nem volt járvány - mondta a VII. korábbi, Fidesz vezette időszakáról Szücs Balázs párbeszédes alpolgármester. Veres Zoltán fideszes képviselő úgy reagált: a járvány idején emberek élete forog kockán, ezzel nem lehet viccelődni. Már nem csak kamuvideókat gyárt, a nemzeti konzultációs íveket is lopja a baloldal - így reagált Halász János, a Fidesz frakciószóvivője arra, hogy egy videofelvétel került napvilágra, amelyen egy baloldali aktivista kilopkodja a postaládából az íveket. Karácsony Gergely sarcol a parkolási díjak emelésével - állítják a Hír Tv által megkérdezett autósok. A fővárosi közgyűlés szerdán döntött arról, hogy Budapest négy kerületében jelentősen megemelik a várakozási tételeket. 11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4138-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem halt meg újabb beteg, így 578 az elhunytak száma. 2681 fő meggyógyult. Az MSZP azt kezdeményezi, hogy egy parlamenti bizottság vizsgálja a kormány a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos döntéseit - mondta Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő. A kormány igazságossá teszi a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szabályait - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Baranya megye alapító tagként elsőként csatlakozott a Nemzeti Klímavédelmi Szövetséghez. Az erről szóló határozatot, egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. Az LMP szerint le kell állítani a paksi atomerőmű bővítését ahhoz, hogy Magyarországon elkezdődhessen egy valódi zöld fordulat - mondta Kendernay János társelnök. Meg kell védeni a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól, a kormány többek között ehhez is felhatalmazást kér a most indult nemzeti konzultáción - hangsúlyozta Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár. Késeléses támadás történt Glasgowban. A skóciai rendőrség megerősítette, hogy a támadással gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen lelőtték, hét sérültet kórházba szállítottak. Az incidens a legnagyobb skóciai város Park Inn nevű szállodájában történt. A szállodát jelenleg menedékkérők elszállásolására használják. Világszerte 9 778 674 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 493 674, a gyógyultaké pedig 4 932 392 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szerbia vezető járványügyi szakértője, Predrag Kon büntetést szeretett volna bevezetni azok számára, akik nem tartják be a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, de a kormány válságstábja ezt elutasította. Ukrajnában egy nap alatt 1109 új fertőzöttet regisztráltak. Csehországban 168 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, ami április közepe óta a legmagasabb napi esetszám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Olaszországban az elmúlt 24 órában 259 új fertőzöttet azonosítottak, és 34-en hunytak el a betegség következtében. Törökországban egy nap alatt 1396-tal emelkedett a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma. Megkezdődött az izlandi elnökválasztás, amelynek legnagyobb esélyese Gudni Jóhannesson jelenlegi államfő. Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a történelmi emlékművek és szobrok védelméről. Orosz és más külföldi zsoldosok hatoltak be Líbia legnagyobb, el-Sarara nevű olajmezőjére az ország déli részén, hogy megakadályozzák a kitermelés újraindítását - közölte a líbiai állami olajtársaság. Egyiptom, Etiópia és Szudán újrakezdi a megrekedt tárgyalásokat arról, milyen ütemben tölthető fel a Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát víztározója - közölte Kairó Állig felfegyverzett merénylők megtámadták és megsebesítették a mexikói főváros rendőrfőnökét, két testőre meghalt. Pakisztánban 262-re nőtt azoknak a pilótáknak a száma, akiket eltiltottak a repüléstől, mivel lehet, hogy csalással szerezték meg pilótaengedélyüket - közölte a pakisztáni repülésügyi miniszter. Szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt fogtak el a rendőrök egy férfit. A rendőrség beszámolója szerint a 26 éves elkövetőre egy amerikai szervezet § jelzése alapján csaptak le. Összeütközött három autó az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Tatabánya közelében. Egy ember meghalt - közölte a katasztrófavédelem. Több órás várakozási időre kell számítaniuk az M7-es autópályán Horvátország irányába utazóknak a határátkelő előtti útszakaszon - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Döntött a Nemzetközi Tenisz Szövetség, elmarad a Davis Kupa madridi, novemberi döntője, amelybe a magyar válogatott is bejutott. Megsérült a Grundfos Tatabánya férfi kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa, Bartucz László. A tatabányaiak már pótolták is a kieső játékost, ugyanis a HKM Sala játékosa, Michael Martin Konecny egy évre írt alá.