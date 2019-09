Garázs: Mérföldkő az elektromos autózásban

A 2019-es fankfurti autószalonban mutatták be azt az első elektromos autónak tervezett platform rendszert az MEB-t, ami a közeljövőben harminc új modellnek ad alapot az elektromos autózásban. A Wolksvagen már több ikonikus darabot is gyártott már így, pl. a bogarat és a golfot. Ezek az egész autózás történelmében mérföldkőnek számítottak. Az új ID. modellcsalád is egy ilyen új mérföldkövet fog az elektromos autózás területén képviselni. Ez az autó teljes mértékben az elektromos autózás kívánalmainak megfelelően épült. A hatótávolsága 330 és 550 km közé tehető, illetve egy középkategóriás golf áráért is beszerezhető. Egy alternatív lehetőséget biztosít a vásárlóknak, hogy elektromos autóval, vagy még hagyományos belső égésű motorral szeretnének közlekedni a jövőben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A műsorban bemutatták a Seat új modelljeit is. A Tarraco elsősorban egy 116 lóerős elektromotorral van ellátva, illetve ezzel párhuzamosan egy 150 lóerős benzinmotor hajtja. Az együttes teljesítménye így 246 lóerő. Az elektromotor több mint 50 km-es hatótávolságot fog majd teljesen elektromos hajtással megtenni.

A műsorban a Hyunday egy jövőbemutató koncepcióját is megismerhetik a nézők.

Teljes műsor:

Hír TV