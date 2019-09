Garázs: Egy műsorban a Skoda Scala, a Honda HR-V és a BMW i3-as

A Hír Tv Garázs című műsorában ma három autó mutatkozott be: megismertük a most debütáló Skoda Scalat, jött a ráncfelvarrott Honda HR-V és végül a gyermekbetegségeit kinőtt BMW i3-as.

A műsor első részében mutattuk be a Skoda Scalat, mely egy Golf méretű autó. Egyébként a jövő Skodáit láthatjuk benne, már ami a külsejét illetti. Sok az előnye, például iszonyat nagy csomagtartója van (429 literes), fejlődött anyagminőségben is és a hátul utazók sem nyomorognak. Emellett jó a fogyasztása is.

A Honda HR-V, - a CR-V-nél eggyel kisebb szabadidőautója a gyártónak - nem először szerepel a Garázs című műsorban. Sportosra sikerült a ráncfelvarrás. A teljesítményéhez képest nem is fogyaszt sokat. Kifejezetten stabilnak mondható az új Honda HR-V.

A BMW i3-ast senkinek sem kell bemutatni, az egyik legnépszerűbb elektromos autó ebben az érában. Jó hír: kinőtte a gyermekbetegségeit az évek alatt.

Hír TV