Garázs: Dinamikus külső, szűkre szabott belső tér

Borítékolható, hogy a magyar ellenzéki EP képviselők megpróbálják megakadályozni a határvédelemre kért költségek kifizetését – jelentett ki Nacsa Lőrinc a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő emlékeztetett: az ellenzéki képviselők ugyanígy tettek akkor is, amikor akadályozták a néppárti magyar jelöltek kinevezését az Európai Parlament bizottsági tisztségekre. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc és pártja 2015 óta támadja a déli határkerítést. Nem valósult meg az ellenzéki összefogás terve, hiszen a települések kevesebb mint harminc százalékában tudtak közös jelöltet állítani a Fidesszel szemben - mondta Kósa Lajos a Hír Tv Nyolcas című műsorában. A Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke szerint az ellenzék csupán háborút ígér a választóknak, míg a kormánypárt az építkezés és fejlődés lehetőségét kínálja az embereknek. Toroczkai László, a mozgalom elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta, a büntető törvénykönyv szigorítását javasolják a gyermekek sérelmére elkövetett valamennyi bűncselekmény esetén. A kormány készen áll arra, hogy a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Pécsért által támogatott Vári Attila pécsi polgármesterjelölt terveit támogassa, megválasztása esetén - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Minden iskolába időben megérkeztek a tankönyvek - közölte szombaton a Magyar Posta. A Sétáló Budapest programterv lényege a város újratervezése autóról emberre - hangsúlyozta Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt. Komplex képzési bázis létrehozását tervezik a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fenntartásában. Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat 2019-ben és 2020-ban - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A magyar munkavállalók 77 százaléka minimum öt évre biztosnak látja a pozícióját a munkahelyén, 82 százalék véli úgy, hogy a cég, amelynél dolgozik öt év múlva is működni fog a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián közös munkaerőpiaci kutatása szerint. A Mi Hazánk a tanévkezdés terheinek csökkentése érdekében azt kezdeményezi, hogy a gyermekneveléshez szükséges termékek áfáját mérsékeljék a legalacsonyabb, öt százalékos szintre - mondta Dúró Dóra, az ellenzéki párt elnökhelyettese. Közutak mellett illegálisan lerakott hulladék összeszedésére hirdetett akciót szeptember 20-ára a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a társaság jövő szombaton nyílt napot is tart, amelyen a cég munkagépeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A világűrjog szerint bűneset elkövetésekor az asztronautát küldő ország jogát kell alkalmazni - mondta Szatmári-Margitai Gergely ügyvéd. Történelmi képregényfesztivált és kiállítást rendeznek Esztergomban szeptember 7-én. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök vezetésével egy, a korábbinál jobb és hatékonyabb bizottság áll majd fel. A holnap alapjait ma kell lerakni, s mivel az óvodák ennek eszközei, az önálló magyar óvodákra a külhoni magyar közösségekben is szükség van - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Tornalján. Az olasz Öt Csillag Mozgalom programja megvalósításához kötötte a baloldali Demokrata Párttal közös kormány felállítását. Luigi Di Maio, az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője leszögezte: a mozgalom ragaszkodik ahhoz, hogy az általa szorgalmazott elképzelések belekerüljenek a kormányprogramba, ellenkező esetben jobb ismét választásokat tartani. A Floridával szomszédos Georgia államban is rendkívüli állapotot hirdettek az Egyesült Államok felé közelgő Dorian hurrikán miatt. Robbanás történt egy vegyi gyárban a nyugat-indiai Mahárástra államban, legkevesebb hét munkás meghalt, további 43 pedig megsérült. A kínai külügy tiltakozott Washingtonnál és az EU-nál a hongkongi radikálisok támogatása miatt. Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen fontos közintézmények előtt. Vallási körmenetnek álcázva tartanak felvonulást Hongkongban a demokráciapárti tüntetők. Román járműszerelvények sofőrjeit állították elő a rendőrök az M3-as autópályán, akiket elsőfokú határozatban három hónapra eltiltottak a vezetéstől és pénzbírságot szabtak ki rájuk. Nyolc lőfegyverrel és csaknem 1500 lőszerrel lépett át a határon Rajkánál kisbusszal egy török férfi; a Győri Járásbíróság szombaton elrendelte letartóztatását. Közel 3 ezer nevezővel indul a Budapest Urban Games, a résztvevők hat sportágban tehetik próbára magukat - mondta Tóth Diána, a rendezvény kommunikációs vezetője. A Ferencváros hazai pályán 26:25-re legyőzte a Komló csapatát a férfi kézilabda NB I-n. Preil Vivien és Gadányi Zoltána utolsó helyen végzett női kétpárban a Linzben zajló olimpiai kvalifikációs evezős világbajnokságon. A +78 kilogrammos Szigetvári Mercédesz két győzelem után, a nyolcaddöntőben búcsúzott az olimpiai kvalifikációs tokiói cselgáncs-világbajnokságon. Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa magabiztos játékkal jutott a második fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A triatlonos Lehmann Csongor ezüstérmet szerzett az U23-as korosztály világbajnokságán Lausanne-ban. A magyar női válogatott 17:16-ra legyőzte a lengyeleket a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokságon, ezzel bejutott a negyeddöntőbe.