Garázs: Cupra, sportos, de visszafogott

Az ország gazdasági teljesítménye a kormány által előzetesen várt mértéket is meghaladja, így van lehetőség a támogatás folyósítására – mondta a rezsiutalványok kapcsán a kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István közölte: az is igénybe tudja majd venni a juttatást, aki nem csekken fizeti a számláit, a szolgáltatóknak ugyanis lehetőséget kell erre biztosítaniuk. A kormányt képviselő fideszes helytartók és a lakosság érdekeit szolgáló lokálpatrióták között kell választaniuk az embereknek az október 13-i önkormányzati választáson - mondta Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője. Hivatalosan megkezdődött az önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszak. Bomba Gábor indul közös ellenzéki polgármesterjelöltként az Éljen Szekszárd Egyesület képviseletében az október 13-i önkormányzati választáson Szekszárdon. Az ellenzéki vezetésű települések ahogy eddig, úgy az októberi önkormányzati választások után is jelentős támogatást nyújtanak a családoknak a tanévkezdéshez - mondta Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s parlamenti képviselő. Az önkormányzati választási tétje a fővárosban az, hogy a budapestiek visszaszerzik-e önrendelkezésüket saját városuk felett - jelentette ki Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt. Kilépett a Jobbikból a párt hajdúszoboszlói szervezete, miután a vezetés a baloldali összefogás polgámesterjelöltjét támogatja - a helyi jobbikos képviselők szerint a városnak nem ez az érdeke. A németek fizetése 5,5 százalékkal lehet több, ha megtörténik a keleti tartományok felzárkóztatását átfogóan rendező szolidaritási adó 2021-re tervezett kivezetése - mondta a XXI. Század Intézet regionális igazgatója, Kiszelly Zoltán. Az egri borvidék borászai és borai, valamint a helyi gasztronómia és kultúra áll az középpontjában az idei Budapest Borfesztiválnak, amelyet szeptember 5. és 9. között rendeznek a budai Várban. Az Ocean Viking nevű mentőhajó 356 utasa partra szállt Máltán, miután hat európai uniós ország jelezte: befogadja őket. Emmanuel Macron francia elnök szerint a brazil elnök hazudott neki a júniusi G20-csúcson, amikor a klímaváltozás elleni elkötelezettségéről beszélt - közölte a francia elnök hivatala. Ha Brazília nem veszi komolyan a környezetvédelmet, akkor Franciaország és Írország nem írja alá a kereskedelmi megállapodását, amely dél-amerikai országok import és export vámjára lenne kedvező hatással - mondta Emmanuel Macron francia elnök. Emmanuel Macron azt írta a Twitteren: „Ég a házunk. Szó szerint. Lángokban a tüdő, amely a bolygó oxigénjének 20 százalékát termeli.” A nemzetközi nyomás hatására Brazília elnöke engedélyezte, hogy a hadsereg is közreműködjön az amazóniai esőerdőtüzek megfékezésében. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren bejelentette, hogy megemeli a kínai importra kivetett vámokat. Sztrájkot jelentettek be a British Airways brit légitársaság pilótái szeptember 9-10-re és 27-re. Fegyelmi eljárás indult az ellen a rendőrségi ügyeletes ellen, aki fogadta a II. kerületi Zöldlomb utcában történt gyilkosság bejelentését és nem rendelt azonnali intézkedéseket. Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak. Női röplabda Eb: Magyarország - Észtország 3:0 Lucz Dóra hatodik helyen végzett kajak egyes 200 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, így éppen lemaradt a tokiói kvótáról, amely az első öt helyezettnek járt.