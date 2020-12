Garázs: Audi A3 a fókuszban

Kicsit nagyobbnak tűnik és első látásra olyan, mintha nem is az A3 lenne, hanem egy teljesen új modell született volna.

Elsőként, ami nagyon pozitív, hogy viszonylag magasabb emberek is bárhol kényelmesen elférnek, a csomagtartó is jól pakolható. Teljesen a minimál stílust képvisel, minden nagyon modern és érintőképernyős. Ahogy a műsorvezető fogalmazott, kényelmes vele az együttélés. Az ára is hozza a megszokottat, 8 felett indul és 12 körül már el is lehet hozni egy ilyen felszereltségűt, mint amit az adásban bemutattunk.

A műsor második részében a Renault Captur-re fókuszáltunk. Nemcsak designban, de műszakilag is sokat fejlődött a nők egyik kedvence.

Teljes adás:

