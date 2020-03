Garázs: A Toyota legfontosabb európai modellje újul meg idén

„A legfontosabb európai modellünk újul meg, illetve hát érkezik vadonatúj generációval idén, ez pedig a Yaris. Ez egy európai fejlesztésű modell is. Japánban Vitz néven volt testvérmodellje, de most globális modellé válik és már Japánban is Yaris néven fut majd. Érdekes módon pont ezért Japánban leplezték le először az európai fejlesztésű modellt, illetve Amerika is látta már, Európában most mutatjuk be először. (…).”