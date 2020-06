Garázs: A mai adás főszereplője a Renault Megane volt

Magyarország egyike azon országoknak, amelyek sikeresen védekeztek a koronavírus-járvány ellen - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte: a válság közvetlen kezelésére csaknem 1400, a járvány következtében kialakult válság hatásainak kezelésére pedig összességében 9 ezer milliárd forintot fordít a kormány. Mindössze 5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4086-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 570-re emelkedett az elhunytak száma, 2585-en pedig már meggyógyultak. A piaci ár dupláját fizette a főváros koronavírus-tesztekért - derítette ki az Informátor. Oknyomozó magazinunk által megkérdezett laboratóriumi szakorvos szerint a Karácsony Gergelyék által darabonként 15.240 forintért beszerzett szűrésekért az önkormányzatok csak 6 ezer forintot fizettek. Orvosi segítségre lenne szüksége Németh Athinának a beteges hazudozásai miatt. Erről a baloldal kamuvideójában szereplő nő lánya beszélt a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában. Nem tudni, hogy mire vár Karácsony Gergely a Lánchíd felújításával kapcsolatban - mondta Magyarország élőben című műsorunkban a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István úgy fogalmazott, ha a főpolgármesternek a költségvetéssel van gondja, akkor azt miért nem jelezte már tavaly novemberben vagy decemberben? Viszont akkor azt nem érti, hogy miért fizet ki csaknem egymilliárd forintot a városháza felújítására. Továbbra is elbocsátásokkal riogat Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere. Márki-Zay Péter egy interjúban azt mondta: gazdasági okokból további leépítésekről döntött. A Fidesz helyi szervezete szerint politikai tisztogatás folyik. Első világháborús emlékművé nyilvánítaná a budapesti XII. kerületi önkormányzat az Istenhegyi és a Böszörményi út sarkán lévő turulszobrot, amelyet a második világháború polgári és katonai áldozatainak emlékére állítottak 2005 októberében - Magyar Nemzet. Online aláírásgyűjtést indít a Mi Hazánk Mozgalom a csenyétei mentősök mellett. A párt szerint ugyanis felháborító, hogy azokat rabosították, akik életveszélyes fenyegetés ellenére is kimentek a helyszínre Csenyétén, és a rendőrség megérkezése után hozzá is kezdtek a beteg ellátásához. Nő azoknak az országoknak a száma, amelyek elutasítják az illegális migránsok kötelező betelepítési kvótáját, és ezt az Európai Unió vezetői jól érzékelik - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Románia elnöke szándékosan árt a magyar-román együttműködésnek, amikor megakadályozza egy új határátkelőhely létesítését a két ország között - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Románia elutasítja, elfogadhatatlannak és nyelvezetét tekintve tiszteletlennek tartja a bírálatokat, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott meg Klaus Iohannis román elnökkel szemben – közölte a román külügyminisztérium. Magyarországnak és Törökországnak is érdeke az EU-török gazdasági együttműködés fejlesztése - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Csehország önállósága elleni durva támadást jelent az EP állásfoglalása, amely egy folyamatban lévő vizsgálat vége előtt mond ítéletet a cseh miniszterelnök feltételezett összeférhetetlenségről - közölte a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja. Előreléptek, de továbbra is megosztottak az EU-tagállamok vezetői a helyreállítási alapról és a keretköltségvetésről - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Világszerte 8 641 521 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 459 474, a gyógyultaké pedig 4 234 310 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A fertőzöttek számának jelentős növekedése ellenére Észak-Macedóniában újranyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek, Montenegró viszont még elővigyázatosabban ellenőrzi az országba lépőket a koronavírus-járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Pénteken újra száz felett volt a új koronavírus-fertőzések száma Csehországban. A koronavírus-pandémia egyre gyorsabban terjed a világban - figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Horvátországban nőtt ugyan az új koronavírussal fertőzöttek napi száma, a kormány mégsem tervezi a szigorítások visszaállítását - közölte a válságstáb. Kéthetes otthoni karanténra köteleztek több ezer embert a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a koronavírus terjedésének megállítására, miután járványgóc alakult ki egy húsfeldolgozó üzemben. Franciaországban továbbra is visszavonulóban van a koronavírus-járvány, de a fertőzésképességet mutató reprodukciós ráta három régióban a veszélyesnek tartott egyes érték fölé emelkedett, miután új gócpontokat tártak fel a hatóságok. Korlátozott idejű kijárási tilalmat vezettek be Törökországban, ahol 1,6 millió diák tesz középiskolai felvételi vizsgát. Huszonhét újabb koronavírusos fertőzéses esetet regisztráltak Kínában az egészségügyi hatóságok. Átlépte az egymilliót az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, a halálos áldozatok száma pedig 50 ezerhez közelít. Megerősítette az Egyesült Államok lehetséges legjobb államadós-besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában kiemelte, hogy az amerikai gazdaság és a dollár domináns világgazdasági szerepe továbbra is kikezdhetetlen. Rasszizmusellenes tüntetők péntekről szombatra virradóra megrongálták egy konföderációs tábornok szobrát Washingtonban, az egyetlent, amelyet az amerikai fővárosban egy déli katonatisztnek emeltek. Embercsempész-hálózatot göngyölített fel a rendőrség Magyarországon. A 17 tagú banda majdnem 200 migránst segíthetett Nyugat-Európába. Őrizetbe vett a rendőrség egy 19 éves férfit a Füzesabonyban múlt szerdán történt gyilkosság ügyében. Fellebbezett a Prisztás-gyilkosság ügyében az egyik vádlott felmentése ellen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség - közölte a főügyészség. Az olasz bíróság nem jogerősen 12 évre ítélte a buszvezetőt a veronai baleset miatt - jelentették olasz hírügynökségek. A Nemzeti Sport azt kezdeményezi, hogy a Benedek Tibor nevét vegye fel a 2017-es vizes világbajnokságra épített Duna Aréna. A nyári olimpiai sportágak közül legújabbként a strandröplabda is bekerült a multisport Európa-bajnokság programjába - tudatta honlapján a Nemzetközi Röplabda Szövetség. A franciaországi Amiens-ben játssza a jégkorong Kontinentális Kupa csoportkörét az Erste Ligában megosztva győztes Ferencváros.