Somogy megye 2-es számú választókerülete

MÁR NYOMTATJÁK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS SZAVAZÓLAPJAIT BUDAPESTEN.
MÁR 66 200-AN JELEZTÉK, HOGY NEM A LAKÓHELYÜKÖN, HANEM EGY MÁSIK MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEN SZAVAZNÁNAK.
A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE 40 EZREN REGISZTRÁLTAK, EZ 11 EZERREL TÖBB, MINT 4 ÉVE.
A LEGTÖBBEN TOVÁBBRA IS LONDONBAN SZAVAZNÁNAK, 6400-AN, MÜNCHENBEN 3200-AN, STUTTGARTBAN 2300-AN.
FIZETETT KAMPÁNYT AKARNAK INDÍTANI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁKBAN, HOGY MOZGÓSÍTSÁK A KINT ÉLÕ MAGYAR VÁLASZTÓKAT.
GYURCSÁNY FERENC A FACEBOOKON OSZTOTTA KI SZÉL BERNADETTET ÉS KARÁCSONY GERGELYT.
AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE NÉHÁNY NAPJA ARRÓL BESZÉLT, HOGY MEGTARTANÁ POLT PÉTERT FÕÜGYÉSZNEK.
KARÁCSONY GERGELYT AZÉRT, MERT ORBÁN VIKTORT TARTANÁ MEG ÜGYVIVÕ MINISZTERELNÖKNEK.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS NÉLKÜL INTÉZTEK EGY 200 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST ÁDER JÁNOSÉK EGY MOBIL VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSRE.
MEGSZAVAZTA A CEGLÉDI KÖZGYÛLÉS, HOGY ELKÉRIK A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ OLAF-JELENTÉST.
BAKONDI GYÖRGY FIDESZES E-MAIL CÍMÉRÕL KEZDTEK EL HAZUGSÁGOKKAL SPAMMELNI EMBEREKET.
AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDUL A DK A KÉRETLEN FIDESZES E-MAILEK MIATT.
A JOBBIK ÚJABB BEADVÁNNYAL FORDUL A MENTELMI BIZOTTSÁGHOZ SEMJÉN ZSOLT VADÁSZATAI MIATT.
IRÁNYTÛ: A JOBBIKOS SAS ZOLTÁN GYÕZHETI LE A FIDESZ JELÖLTJÉT PEST MEGYE 7-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN.
REPUBLIKON: A FIDESZESEK SZERINT IS KOMOLY PROBLÉMA A DIÁKOK ÉS A TANÁROK TÚLTERHELTSÉGE.
A JOBBIKOS SZAVAZÓK ELÉGEDETLENEBBEK AZ OKTATÁSSAL, MINT A BALOLDALI SZAVAZÓK.
ORBÁN AZZAL DICSÉRTE MEG A FIDESZ KÉPVISELÕJELÖLT-ASSZONYÁT, HOGY AZ EGYIK LEGFÉRFIASABB PARLAMENTI KÉPVISELÕ VOLT - 444.
BÁR TÖRVÉNYSÉRTÕ LEHET, ORBÁN VIKTOR TOVÁBBRA IS LELKESEN FOTÓZKODIK KISGYEREKKEL.
PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE: SÚLYOSAN ETIKÁTLAN BIODÍSZLETKÉNT HASZNÁLNI GYEREKEKET.
A MOMENTUM KIFOGÁST NYÚJT BE ORBÁN ÓVODALÁTOGATÁSA MIATT.
MÉSZÁROS LÕRINCÉ, FELCSÚTI MILLIÁRDOSÉ LETT A MÁTRAI ERÕMÛ IS - KLUBRADIO.HU.
AZ EU EGYELÕRE MENTESSÉGET KAP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IMPORTÁLT ACÉLRA ÉS ALUMÍNIUMRA KIVETETT VÁMOK MEGFIZETÉSÉRE.
KINEVEZTE ANDREJ KISKA ÁLLAMFÕ AZ ÚJ SZLOVÁK MINISZTERELNÖKÖT, PETER PELLEGRINIT.
ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI VEGYI ÜZEMBEN, HATAN MEGHALTAK, ÉS TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
SZTRÁJKOLNAK A KÖZALKALMAZOTTAK ÉS A VASÚTI DOLGOZÓK FRANCIAORSZÁGBAN.
ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTEK EGY AFGÁNT NÉMETORSZÁGBAN NEMI ERÕSZAK ÉS GYILKOSSÁG MIATT.
THERESA MAY: OROSZORSZÁG ARCÁTLAN TÁMADÁST INTÉZETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ELLEN.
LONDONI OROSZ NAGYKÖVET: LONDON SEMMIFÉLE TÁJÉKOZTATÁST NEM ADOTT MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGY KAPCSÁN.
A LITVÁN ELNÖK OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT FONTOLGATJA A SZKRIPAL-ÜGY MIATT.
A TEXASI ROBBANTÁSOK ELKÖVETÕJE VIDEOVALLOMÁST RÖGZÍTETT, MIELÕTT SZERDÁN FELROBBANTOTTA MAGÁT.
ÚJABB TERRORELLENES KÖZPONT NYÍLT JORDÁNIÁBAN, AMERIKAI FORRÁSBÓL.
20 CIVIL IS ÉLETÉT VESZTETTE EGY LÉGICSAPÁSBAN AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN.
6,3 MILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKBEN LOPTAK EL HEKKEREK KRIPTODEVIZÁT JAPÁNBAN, A TAVALYI ÉVBEN.
ROBBANTÁSOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL A SZOMÁLIAI FÕVÁROSBAN ISZLAMISTA SZÉLSÕSÉGESEK.
CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELÕTT A SZABADSÁG HÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL EGY FÉRFI BELEESETT A DUNÁBA.
LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL ÉS AZ ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 611-ES ÚTON, TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI A 84-ES FÕÚT SÁRVÁRI ELKERÜLÕJÉN, A BALESETBEN 3 EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ BUDAPEST IX. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
11 KG HEROINT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY MACEDÓN FÉRFI JÁRMÛVÉBEN ELREJTVE A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN.
VILÁGHÁBORÚS GRÁNÁTOKAT TALÁLTAK SZÉKESFEHÉRVÁRON EGY IPARI PARK TERÜLETÉN.