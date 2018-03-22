2018. március 22.,
csütörtök, Beáta, Izolda napja

Somogy megye 2-es számú választókerülete

Hír TV

2018. március 22., csütörtök 19:05, frissítve: csütörtök 19:09

A Frontvonalban feltérképezzük az érdekes választókerületeket a választásig. Ezúttal Somogy megye 2-es számú választókerületét​ mutatjuk be. A Barcs központú választókerülethez 77 település tartozik.

 

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