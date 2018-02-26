Pest megye 7-es számú választókerülete

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA
6.30 - ELIOS-ÜGYI PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOT ALAKÍT AZ ELLENZÉK
VENDÉG: SZILÁGYI GYÖRGY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
6.40 - VISSZALÉPTETÉSEKRÕL TÁRGYALNA AZ LMP
VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP
8.30 - PERON - VÁSÁRHELY UTÁN
VENDÉG: GÕGÖS ZOLTÁN ELNÖKHELYETTES, MSZP
TÁRGYALÁSOKAT KEZDEMÉNYEZ AZ LMP AZ MSZP-VEL ÉS A JOBBIKKAL AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN VALÓ KOORDINÁCIÓRÓL MAGYAR NEMZET.
AZ MSZP-PÁRBESZÉD IS EGYEZTETÉST SÜRGET AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL, DE A JOBBIKOT KIHAGYNÁK BELÕLE.
A MOMENTUM EGYELÕRE NEM TÁRGYAL VISSZALÉPÉSEKRÕL, SZERINTÜK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VÁLASZTÁSNAK NINCS ORSZÁGOS TANULSÁGA.
KIKÉRI AZ ELIOS-ÜGYBEN SZÜLETETT OLAF-JELENTÉS HÓDMEZÕVÁSÁRHELYRE VONATKOZÓ RÉSZÉT, ÉS ADÓKAT IS ELTÖRÖLNE MÁRKI-ZAY PÉTER.
MÁRKI-ZAY PÉTER: HÓDMEZÕVÁSÁRHELY REMÉNYT ADOTT AZ ORSZÁGNAK, HOGY A FIDESZ ÉS A KORRUPCIÓ LEGYÕZHETÕ.
VONA GÁBOR: MEGBUKTAK A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK, MEGROGGYANT A FIDESZ, ÉS MEGSZÜLETETT A REMÉNY A KORMÁNY LEVÁLTÁSÁRA.
DK: A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYIEK BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY TÖBBEN VANNAK AZOK, AKIKNEK ELEGÜK VAN ORBÁN VILÁGÁBÓL.
ORBÁN A VÁSÁRHELYI TANULSÁGRÓL: HA NYERNI AKARUNK, KÉTSZER, HÁROMSZOR ANNYI ERÕT KELL MOZGÓSÍTANI, MINT ELLENFELEINKNEK HVG.HU.
A FIDESZ ÉS LÁZÁR JÁNOS VERESÉGEKÉNT ÉRTÉKELIK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI EREDMÉNYT A KÜLFÖLDI LAPOK.
AZ NVB ELUTASÍTOTTA A CZEGLÉDY CSABA EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTKÉNTI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ELLENI FELLEBBEZÉST.
NEM TUDNAK RÖNTGENVIZSGÁLATOT VÉGEZNI A SPORTKÓRHÁZBAN, A BETEGEKET MÁS INTÉZMÉNYBE KÜLDIK, HA ERRE VAN SZÜKSÉG - MAGYAR NEMZET.
CSÁNYI SÁNDORT VÁLASZTOTTÁK A NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ALELNÖKÉVÉ.
LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL SZIJJÁRTÓ PÉTER AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSÁT, MERT IDEGENGYÛLÖLETTEL ÉS RASSZIZMUSSAL VÁDOLTA MEG ORBÁN VIKTORT.
EUROSTAT: MAGYARORSZÁG AZ UNIÓS MINIMÁLBÉR LISTA VÉGÉN, HÁTULRÓL AZ 5. HELYET FOGLALJA EL 445 EURÓS ÉRTÉKÉVEL PENZCENTRUM.HU
AGYONLÕTTEK EGY OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓT ÉS FELESÉGÉT SZLOVÁKIÁBAN, A RENDÕRSÉG SZERINT A FÉRFI MUNKÁSSÁGA MIATT ÖLHETTÉK MEG ÕKET.
BREXIT - CORBYN: A MUNKÁSPÁRT TÖRVÉNYBEN GARANTÁLNÁ AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGOSULTSÁGAIT.
ELFOGADTA A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ KONGRESSZUSA A KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓVAL ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL KÖTÖTT KOALÍCIÓS SZERZÕDÉST.
TOVÁBBI 150 MILLIÓ EURÓT FORDÍT AZ EURÓPAI UNIÓ A KITOLONCOLT MENEDÉKKÉRÕK AFRIKAI VISSZAILLESZKEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA.
NÉGY EMBER MEGHALT, AMIKOR FELROBBANT EGY HÁZ AZ ANGLIAI LEICESTERBEN.
AZ AMERIKAI ELNÖK SZERETNE TÁRGYALNI ÉSZAK-KOREÁVAL A NUKLEÁRIS ÉS RAKÉTAFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁRÓL.
ELMEBETEGNEK NYILVÁNÍTOTTÁK AZT A FÉRFIT, AKI DECEMBERBEN EGY SZENTPÉTERVÁRI SZUPERMARKETBEN ROBBANTOTT.
AZ EURÓPAI UNIÓ MEGSZIGORÍTOTTA AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI SZANKCIÓKAT.
SASOKAT VET BE A NEMKÍVÁNATOS DRÓNOK ELLEN A GENFI RENDÕRSÉG.
TÖBB CIVIL VESZTETTE ÉLETÉT KELET-GÚTÁBAN, AZ ENSZ-FÕTITKÁR A TÛZSZÜNET AZONNALI BETARTÁSÁT KÖVETELTE.
ELRENDELTE VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK A TÛZSZÜNET MEGTARTÁSÁT.
HALÁLOS ÁLDOZATAI IS VANNAK MÁR AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPSÕ RÉSZÉN PUSZTÍTÓ ÁRADÁSHULLÁMNAK.
AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET FOLYTATJA IRAKBAN A KERESZTÉNYEK VISSZATELEPÜLÉSÉT SEGÍTÕ PROGRAMJÁT.
EMELI BRUTTÓ 4 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS 5 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL.
ÁTLAGOSAN 90 SZÁZALÉKOS VOLT AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA AZ ORSZÁGBAN A HÉTVÉGÉN.
ELSÕFOKÚ RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ A DUNÁNTÚL NYUGATI ÉS DÉLI FELÉRE HÓFÚVÁS MIATT.
LEÉGETT EGY HÉTVÉGI HÁZ SOPRONBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
HÁROM KAMION ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M1 AUTÓPÁLYÁN A FÕVÁROSBÓL KIVEZETÕ OLDALON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.