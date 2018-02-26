2018. február 26.,
hétfő, Edina napja

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Pest megye 7-es számú választókerülete

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2018. február 26., hétfő 19:00, frissítve: hétfő 19:29

A Frontvonal adásában Pest megye 7-es számú választókerületét térképezzük fel. A Vecsés központú, nyolc települést felölelő választókörzetben bő 83 ezer választópolgár él.

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