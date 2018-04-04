2018. április 4.,
szerda, Izidor napja

19°

Pest megye 11. számú választókerülete

Hír TV

2018. április 4., szerda 19:10, frissítve: szerda 19:13

Frontvonal, ahol a választásig feltérképezzük az érdekes választókerületeket. Ma a dabasi székhelyű körzetben forgattunk. 

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