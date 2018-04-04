Pest megye 11. számú választókerülete

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6:30 - ACÉLVÁROS JÖVÕJE: 2011 ÓTA TÍZEZER EMBER TÛNT EL MISKOLCRÓL
VENDÉG: PAKUSZA ZOLTÁN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK
6:40 - FELJELENTÉS A PÉCSI ADÓSSÁGHEGY ÜGYÉBEN
VENDÉG: BERKECZ BALÁZS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, EGYÜTT
8:30 - PERON
VENDÉG: SALLAI R. BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP
MEGÁLLAPODOTT AZ MSZP-PÁRBESZÉDDEL ÉS A DK-VAL AZ EGYÜTT, TIZENEGY KÖRZETBEN VISSZALÉPTETIK JELÖLTJEIKET.
CSEPELEN VISSZALÉP AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ ÉS AZ LMP-S TENK ANDRÁS IS SZABÓ SZABOLCS JAVÁRA.
JUHÁSZ PÉTER: CSEPELEN SZABÓ SZABOLCS, A XVI. KERÜLETBEN VAJDA ZOLTÁN ÁLL SZEMBEN EGYEDÜL A FIDESZ JELÖLTJÉVEL.
KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM: MAGAS RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÁTSZAVAZÁS A KORMÁNYVÁLTÁS KULCSA.
200 UKRÁN KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRT JELENTETTEK BE A SZABOLCSI KISPALÁD EGYIK HÁZÁBA, AKIKET AZ OTT LAKÓK SOHA NEM LÁTTAK - RTL KLUB.
JOBBIK: A VÁLASZTÁSON A FIDESZ JAVÁRA DÖNTHETNEK A BETELEPÍTETT UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK.
A DK SZERINT EGYÉRTELMÛEN VÁLASZTÁSI CSALÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL VAN SZÓ, AZ NVB-HEZ FORDULNAK.
A LEGMEGBÍZHATÓBB AKTIVISTÁKAT MOZGÓSÍTANÁ A FIDESZ A VÁLASZTÁS NAPJÁN - MAGYAR NEMZET.
UNIÓS JELENTÉSTERVEZET: A KORMÁNY RENDSZERSZINTÛ FENYEGETÉST JELENT A DEMOKRÁCIÁRA ÉS A JOGÁLLAMISÁGRA - NÉPSZAVA.
EU-S PÉNZBÕL ÉPÍTETTEK LOVASKÖZPONTOT TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN, DE CSAK A FIDESZES CZERVÁN GYÖRGY VEJE HASZNÁLJA.
HÛTLEN KEZELÉS MIATT FELJELENTÉST TESZ MÁRKI-ZAY PÉTER, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE EGY VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÜGYBEN - 444.
MINTEGY 522 MRD FT-NYI TAO-BEVÉTEL FOLYT BE AZ ÁLLAM HELYETT A SPORTEGYESÜLETEK KASSZÁJÁBA AZ UTÓBBI 7 ÉVBEN - 24.HU.
LÉVAI ANIKÓ MELLETT ORBÁN RÁHEL IS FELKERÜLT A FORBES LEGBEFOLYÁSOSABB MAGYAR NÕK 50-ES LISTÁJÁRA.
ELTÖRÖLNÉ A MENTELMI JOGOT, ÉS A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOT IS BEVEZETNÉ A JOBBIK, HA KORMÁNYRA KERÜLNE.
INDÍTVÁNYOZTA AZ ÜGYÉSZSÉG CZEGLÉDY CSABA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁNAK HÁROM HÓNAPPAL TÖRTÉNÕ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT.
A HVG SZERINT FELMONDOTT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁT VEZETÕ ZACHER GÁBOR, AZ ORVOS CÁFOLTA A LAP ÉRTESÜLÉSÉT.
SZKRIPAL-ÜGY - KIUTASÍTOTT EGY MAGYAR DIPLOMATÁT MOSZKVA, MIUTÁN KORÁBBAN MAGYARORSZÁG KIUTASÍTOTT EGY OROSZ DIPLOMATÁT.
OROSZORSZÁG KEZDEMÉNYEZTE A NEMZETKÖZI VEGYIFEGYVER-TILALMI SZERVEZET RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁT A BRIT KÉMMÉRGEZÉS MIATT.
VLAGYIMIR PUTYIN SZERINT OROSZORSZÁG TISZTÁZNI FOGJA, HOGY NEM VOLT KÖZÜK A GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETHEZ.
OROSZORSZÁG SZANKCIÓKAT TERVEZ LETTORSZÁG ELLEN IS.
OLASZ KORMÁNYALAKÍTÁS: AZ ÖT CSILLAG MOZGALOM NEM HAJLANDÓ KOALÍCIÓRA LÉPNI BERLUSCONIVAL.
MEGÖLTE GAZDÁJÁT ÉS ANNAK FIÁT EGY HARCI KUTYA NÉMETORSZÁGBAN.
TÚLSÁGOSAN ELLENZÉKI VOLT JEKATYERINBURG POLGÁRMESTERE, EZÉRT AZ OROSZ VÁROSBAN NEM LESZ POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS.
A HADSEREGET KÜLDI A MEXIKÓI HATÁR VÉDELMÉRE DONALD TRUMP, MERT 1200 MIGRÁNS ELINDULT HONDURASBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA.
TRUMP FONTOLGATJA AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL.
SZÍRIA TERÜLETI EGYSÉGÉT HANGSÚLYOZTA PUTYIN, ERDOGAN ÉS RÓHÁNI AZ ANKARAI HÁRMAS CSÚCSTALÁLKOZÓN.
IRÁNI ELNÖK: WASHINGTON AZT AKARJA, HOGY A TERRORSZERVEZETEK SOKÁIG MARADJANAK A KÖZEL-KELETEN.
MAGÁNÉLETI VITA MIATT LÖVÖLDÖZÖTT EGY NÕ A YOUTUBE KALIFORNIAI SZÉKHÁZÁBAN, MAJD ÖNGYILKOS LETT.
AGYONLÕTTEK EGY 25 ÉVES PALESZTINT AZ IZRAELI ERÕK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN AZ IZRAELI HADSEREGGEL ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN.
CIVILEKET BOMBÁZOTT LE SZAÚD-ARÁBIA EGY JEMENI KIKÖTÕBEN, 12-EN MEGHALTAK.
ELTÛNT EGY 15 ÉVES LÁNY SZIGETSZENTMIKLÓSON, A RENDÕRSÉG KERESI.
OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI ALGYÕ TÉRSÉGÉBEN, A 47-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A VAS MEGYEI SZENTPÉTERFA TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.
KIGYULLADT EGY PRÉSGÉP EGY MÛANYAG-FELDOLGOZÓ ÜZEMBEN HELVÉCIA KÜLTERÜLETÉN, AZ ÉPÜLETBÕL 161 DOLGOZÓ MENEKÜLT KI, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
TELJES TERJEDELMÉBEN KIÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ A XVII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MEGHALT.