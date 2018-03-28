2018. március 28.,
szerda, Gedeon, Johanna napja

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Heves megye 1-es számú választókerülete

Hír TV

2018. március 28., szerda 19:20

A Frontvonalban feltérképezzük az érdekes választókerületeket a választásig. Ezúttal Heves megye egyes számú választókerületét járjuk körül, Egert és térségét mutatjuk be.

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