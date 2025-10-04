Keresés

2025. 10. 04.
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó

Magyar Nemzet

2025. október 4., szombat 22:00

A szakértő elemzésében kiemelte: Moszkva kommunikációja a filozofikus világképektől egyre inkább a hadászati részletekig tolódik, Európa védelmi kapacitásai kimerültek, a Közel-Keleten pedig minden amerikai lépés az eszkaláció veszélyét növeli. Robert C. Castel beszélgetőpartnere Fekete Rita volt.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Robert C. Castel ezúttal Putyin legutóbbi beszédét, az európai védelmi kezdeményezéseket és a Közel-Kelet feszültségeit elemezte a Front című podcastban.

Castel szerint Putyin Valdajban tartott beszéde érdekes fordulatot hozott: az orosz elnök a megszokott multipoláris világkép helyett „policentrikus világrendről” beszélt, ami nemcsak nagyhatalmakra, hanem civilizációkra és nemzetközi szervezetekre épülne. 

Castel úgy véli, ezzel Putyin részben eltért a hagyományos orosz szuverenista narratívától, sőt, nyugati gondolkodóktól vett át fogalmakat. A beszédben ugyanakkor megjelent a Nyugat bírálata, Ukrajna geopolitikai „felhasználásának” kritikája és az orosz erődemonstráció ígérete is.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi Valdaj-beszédek filozofikusabbak voltak, most viszont egyre konkrétabb, taktikai szintű üzenetek hangzanak el – rakétákról, hadászati részletekről. Ez szerinte azt mutatja, hogy Oroszország kommunikációja is alkalmazkodik a háború gyakorlati kihívásaihoz.

Fotó: Magyar Nemzet

