2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

16°

Fejér megye 5-ös számú választókerülete

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2018. március 13., kedd 19:37, frissítve: kedd 20:42

Frontvonal, ahol az országgyűlési voksolásig feltérképezzük az izgalmas választókerületeket. Fejér megye 5-ös számú választókerületét, Sárbogárdot és térségét mutattuk be.

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