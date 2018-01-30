Budapest 15. számú választókörzete

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA.
6.30 FEKETE FOGLALKOZTATÁS UTÁN NYUGTÁT SEM ADNAK A MINISZTERI BIZTOS BOLTJÁBAN. - VENDÉG: VAJDA ZOLTÁN ELNÖKSÉGI TAG, EGYÜTT.
6.40 A KERÍTÉS ELBONTÁSÁVAL VÁDOLJA A FIDESZ AZ ELLENZÉKET - VENDÉG: DONÁTH ANNA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, MOMENTUM.
8.30 A PERONON: VÁGÓ GÁBOR AZ LMP KECSKEMÉTI KÉPVISELÕJELÖLTJE.
LÁZÁR JÁNOS: JAVUL A KÖZBIZTONSÁG, MERT A KÖZMUNKA MELLETT NINCS IDEJÜK LOPNI AZ EMBEREKNEK.
FELJELENTI LÁZÁR JÁNOST A KÖZMUNKÁSOKAT SÉRTÕ KIJELENTÉSEI MIATT A KÖZMUNKÁS SZAKSZERVEZET.
HIDVÉGHI BALÁZS SZERINT, NINCS SZÜKSÉGE SAJÁT VÁLASZTÁSI PROGRAMRA A KORMÁNYNAK.
ORBÁN VIKTOR AZ ELIOS-ÜGYET FIRTATÓ ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSRE ÚGY REAGÁLT, HOGY NEM FOGLALKOZIK ÜZLETI ÜGYEKKEL.
A FIDESZ-KDNP BOJKOTTÁLTA A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST.
VONA GÁBOR SZERINT ÖSSZEOMLOTT A FIDESZ MIGRÁNSPOLITIKÁJA.
MSZP: A KORMÁNYPÁRTOK FÉLELEMBÕL NEM VETTEK RÉSZT A PARLAMENT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN.
DÖMÖTÖR CSABA SZERINT KARÁCSONY GERGELY LEBONTANÁ A KERÍTÉST.
KARÁCSONY GERGELY: A MOSTANI KORMÁNY A HAZUGSÁG KORMÁNYA, AZÉRT SZERETNE HITET ADNI, MERT AZ IGAZSÁG NEM LEHET ELLENZÉKBEN.
GYURCSÁNY FERENC FEBRUÁR 17-ÉN INDÍTJA A DK-SZOLIDARITÁS KAMPÁNYÁT.
TÁLLAI ANDRÁS A 444-NEK ELISMERTE, HOGY LEHET, HOGY AZ Õ HANGJA VAN A JOBBIK ÖTLETEINEK ELLOPÁSÁRÓL SZÓLÓ FELVÉTELEN.
EDDIG 63 DB PÁRTOT VETT NYILVÁNTARTÁSBA AZ NVB, AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRA.
A BKK VEZÉRIGAZGATÓJA, DABÓCZY KÁLMÁN SZERINT MINDENNAPOS AZ ÁLLAMI KORRUPCIÓ.
A FÕPOLGÁRMESTER NEM ÉRTI, HOGY MIÉRT BESZÉLT KORRUPCIÓRÓL A BKK VEZÉRIGAZGATÓJA.
KÚRIA: LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL.
TARLÓS: ÉRTELMETLEN AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS.
HORVÁTH CSABA: TARLÓS FÉL A NÉPSZAVAZÁSTÓL.
ÁGYI POLOSKÁK LEPTEK EL EGY ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ, 18. KERÜLETI PSZICHIÁTRIAI OTTHONT.
ORBÁN VIKTOR BÉCSBEN TALÁLKOZOTT SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁRRAL.
SEBASTIAN KURZ: A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSE, TECHNOLÓGIÁJA MIATT IS KOCKÁZATOKAT REJT MAGÁBAN.
ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI MENEKÜLTPOLITIKA KÖZPONTJÁBA IS A HATÁRVÉDELMET KELL ÁLLÍTANI.
SEBASTIAN KURZ: NEM MÛKÖDIK A MENEKÜLTEK EURÓPAI UNIÓS RENDSZERÉNEK ELOSZTÁSA.
ELHALASZTJA AZ ELNÖKVÁLASZTÁST A KATALÁN PARLAMENT - JELENTETTE BE ROGER TORRENT HÁZELNÖK.
A HELYI TÖRVÉNYHOZÁS ÉPÜLETÉNÉL KÉSÕ DÉLUTÁNRA EZREK GYÛLTEK ÖSSZE, TÁMOGATVA A LEVÁLTOTT ELNÖK, PUIGDEMONT ÚJRAVÁLASZTÁSÁT.
MEGÁLLAPODTAK A MENEKÜLTÜGYRÕL A KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ NÉMET PÁRTOK.
UKRAJNA LEÁLLÍTOTTA A LUHANSZKI SZAKADÁR TERÜLET VÍZELLÁTÁSÁT 2015 ÓTA HALMOZÓDÓ ADÓSSÁGA MIATT.
TILTAKOZNAK A GÁZAI ÖVEZETBEN, MIUTÁN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK A FELÉRE CSÖKKENTETTE AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI HIVATALÁNAK A TÁMOGATÁSÁT.
PUTYIN BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK NEVEZTE AZ OROSZ ÜZLETEMBEREK ÉS TISZTSÉGVISELÕK AMERIKAI LISTÁZÁSÁT.
A CIA IGAZGATÓJA SZERINT OROSZORSZÁG AZ IDEI AMERIKAI IDÕKÖZI KONGRESSZUSI VÁLASZTÁSBA IS MEGPRÓBÁL BEAVATKOZNI.
AZ RMDSZ FOLYTATJA AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST A BUKARESTBEN KORMÁNYZÓ SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓVAL.
ALKOTMÁNYELLENESNEK BIZONYULT ROMÁNIÁBAN AZ IGAZSÁGÜGYI TÖRVÉNYCSOMAG TÖBB RENDELKEZÉSE.
PALESZTIN TÜNTETÕK ELKERGETTEK EGY AMERIKAI DELEGÁCIÓT BETLEHEMBÕL.
ROSSZ IRÁNYBA TÉVEDT EGY KAMION PERUBAN ÉS MEGRONGÁLTA A HÍRES NASCA-VONALAKAT.
ÉLETÉNEK 91. ÉVÉBEN, MEGHALT MÉSZÁROS JÁNOS ÁLLATORVOS, AZ MTA TAGJA.
GYÁL BELTERÜLETÉN ELÜTÖTTEK EGY IDÕS NÕT, AKI A HELYSZÍNEN ELHUNYT.
TOMPÁNÁL, EGY TEHERGÉPJÁRMÛBEN MEGBÚJVA PRÓBÁLT MEG MAGYARORSZÁGRA BEJUTNI KÉT IRÁNI FÉRFI.
A MONETÁRIS TANÁCS NEM VÁLTOZTATOTT AZ ALAPKAMAT 0,9 SZÁZALÉKOS SZINTJÉN.
TÖBB MINT 400 KILÓ MARIHUÁNA MIATT ÍTÉLTEK EL KÉT HOLLAND FÉRFIT SZEGEDEN.
SZERDÁN KEZDÕDIK A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS VÁDLOTTJÁNAK BÜNTETÕPERE A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN.