2018. január 31.,
szerda, Marcella napja

Budapest 15. számú választókörzete

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2018. január 30., kedd 19:00, frissítve: kedd 19:57

Budapest 15. számú választókörzetébe látogattunk el. A Pestszentlőrincet és Pestszentimrét magába foglaló XVIII. kerület már a négy évvel ezelőtti választáson is okozott meglepetéseket.

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