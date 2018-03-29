2018. március 29.,
csütörtök, Auguszta napja

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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4-es számú választókerülete

Hír TV

2018. március 29., csütörtök 19:13, frissítve: csütörtök 19:20

A Frontvonalban feltérképezzük az érdekes választókerületeket a választásig. Ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. számú választókerületében forgattunk. A Kazincbarcika-központú választókerülethez 82 település tartozik.

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