2018. március 14.,
szerda, Matild napja

12°

Békés megye 1. számú választókerülete

Hír TV

2018. március 14., szerda 19:00, frissítve: szerda 19:02

Frontvonal, ahol a választásokig föltérképezzük az érdekes választókerületeket. Békéscsabát és térségét mutattuk be.

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