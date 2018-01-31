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Bács-Kiskun megye 4. számú választókörzete

Hír TV

2018. január 31., szerda 19:00, frissítve: szerda 23:12

Ma Bács-Kiskun megye 4. számú választókörzetébe látogattunk el. A Kiskunfélegyháza központú körzetben látványos kormányzati beruházások nem történtek, kivéve Lakiteleket, azon belül is a Lezsák Sándor vezette népfőiskolát.

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