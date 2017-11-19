2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Világelső lett a magyar fociválogatott!

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 09:00

Tisztújítás új tisztek nélkül – érdemben nem változott a Fidesz vezérkara a párt vasárnapi, meglepetések nélküli kongresszusán.

Világelső lett a magyar fociválogatott! Miénk az első csapat, amely ugyanabban az évben kapott ki Andorrától és Luxemburgtól is.

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