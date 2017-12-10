2017. december 10.,
vasárnap, Judit napja

Soros-terv után Soros-párt

Hír TV

2017. december 10., vasárnap 09:00

Soros-terv után Soros-párt. Orbán Viktor szerint a milliárdos hálózata benevezett a magyar választási kampányba.

Egy az egy ellen! A választók kényszerítik ki az ellenzéki összefogást, ha a baloldali pártelit nem akarja?

Hír TVvissza a címlapra
Főszerkesztők klubja

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV