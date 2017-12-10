Soros-terv után Soros-párt

IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK SOLYMÁRON, AHOL A KORMÁNYPÁRTI DALOS ATTILA ÉS A FÜGGETLEN KÁRPÁTI ZSUZSANNA INDUL.
KÁRPÁTI ZSUZSANNA MÖGÉ BEÁLLT AZ MSZP, A DK, AZ LMP, AZ EGYÜTT, A PÁRBESZÉD, A MOMENTUM ÉS A LIBERÁLISOK IS, A JOBBIK PEDIG NEM INDÍT JELÖLTET.
EGYÜTT: KARÁCSONYIG MEGÁLLAPODNA AZ EGYÜTT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KOORDINÁCIÓRÓL.
VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ÉS A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM.
MOLNÁR CSABA: A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM NEM PÁRT, HANEM CIVIL SZERVEZET, DE A DK BIZTOSÍTJA NEKIK A PARLAMENTI KÉPVISELET LEHETÕSÉGÉT.
MOLNÁR GYULA: AZ MSZP PROGRAMJÁNAK FÕ ÜZENETE, HOGY MIKÉNT LESZ NEGYEDIK MAGYAR KÖZTÁRSASÁG.
KARÁCSONY GERGELY: EGY, AZ EMBEREKRÕL SZÓLÓ PROGRAMMAL, AMELYRÕL AZ MSZP BESZÉL, ÉS AMELYET A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT IS KÉPVISEL HÓNAPOK ÓTA, IGENIS LE LEHET VÁLTANI AZ ORBÁN-KORMÁNYT.
FINANCIAL TIMES: A JOBBIK ESETLEGES VÁLASZTÁSI BOJKOTTJA KÉRDÉSEKET VETNE FEL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK LEGITIMITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.
ÖSSZESEN 165 MRD FT-RA TETTEK SZERT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNY-ÜZLETBEN RÉSZT VEVÕ FIDESZ-KÖZELI OFFSHORE CÉGEK - ÍRJA A MAGYAR NEMZET.
AZ LMP FELOLDANÁ A SOROS-HÁLÓZATOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK TITKOSÍTÁSÁT.
VÖLNER PÁL, FIDESZ: AZ ORSZÁG SZUVERENITÁSÁT AKARJA MEGKÉRDÕJELEZNI A KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSOKKAL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
FM: AZ UNIÓ ÉS A MAGYAR KORMÁNY 50-50 SZÁZALÉKOS FINANSZÍROZÁSÁBAN ÉVI 4,7 MILLIÓ EURÓ TÁMOGATÁSHOZ JUT A MAGYAR MÉHÉSZETI ÁGAZAT.
A ZÁVECZ RESEARCH KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSA SZERINT, A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 52%, JOBBIK 19%, MSZP 11%, LMP 9%, DK 5% - MAGYAR NEMZET.
BORBÉLY ALEXANDRA KAPTA A LEGJOBB NÕI FÕSZEREPLÕNEK JÁRÓ EURÓPAI FILMDÍJAT A TESTRÕL ÉS LÉLEKRÕL CÍMÛ FILMBEN NYÚJTOTT ALAKÍTÁSÁÉRT.
ARAB LIGA: "ERÕSZAKBA ÉS KÁOSZBA" TASZÍTHATJA A KÖZEL-KELETET DONALD TRUMP DÖNTÉSE JERUZSÁLEM AMERIKAI ELISMERÉSÉRÕL.
A PALESZTIN ELNÖK NEM TALÁLKOZIK MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖKKEL, AKI HAMAROSAN A KÖZEL-KELETI TÉRSÉGBE LÁTOGAT.
A JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSE MEGVÁLTOZTATÁSÁRA AKARJA RÁBÍRNI TRUMPOT A FRANCIA ÉS A TÖRÖK ELNÖK.
GYÚJTÓPALACKKAL DOBÁLTAK MEG EGY ZSINAGÓGÁT ÁLARCOSOK A SVÉDORSZÁGI GÖTEBORGBAN SZOMBATON KÉSÕ ESTE, SENKI SEM SÉRÜLT MEG.
TÍZEZREK VONULTAK AZ UTCÁRA TEL-AVIV BELVÁROSÁBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ FELSZÁMOLÁSÁT ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK TÁVOZÁSÁT KÖVETELVE.
AZ ÉSZAK-KOREAI KORMÁNYZAT KÉSZEN ÁLL A SZOROSABB KAPCSOLATTARTÁSRA AZ ENSZ-SZEL.
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT RENDELT EL KALIFORNIÁBAN AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT AZ AMERIKAI ELNÖK.
LAVINA OKOZTA NYOLC HEGYMÁSZÓ HALÁLÁT AZ IRÁNI ALPOKBAN, EGY KILENCEDIK PEDIG ELTÛNT.
EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ ÓVA INTETTE A REGIONÁLIS HATALMAKAT, AZAZ IRÁNT ÉS SZAÚD-ARÁBIÁT, HOGY BELESZÓLJANAK A LIBANONI BELÜGYEKBE.
BEJELENTETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTA SZERVEZET ELLENI, HÁROM ÉVE KEZDÕDÖTT HÁBORÚ VÉGÉT HAIDER AL-ABÁDI IRAKI KORMÁNYFÕ.
SPANYOLORSZÁG NÖVELI AZ AFGANISZTÁNBAN ÉS MALIBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁINAK SZÁMÁT.
FELAVATTÁK A MAGYARORSZÁG SEGÍTSÉGÉVEL HELYREÁLLÍTOTT TEMPLOMOT A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA KÖZÉP-OLASZORSZÁGBAN.
TÖBB SZÁZ EURÓPÁBA TARTÓ MENEDÉKKÉRÕT TELEPÍTETTEK HAZA SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA LÍBIÁBÓL - JELENTETTE A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET.
ANDREJ BABIS: AZ EU NE GYAKOROLJON NYOMÁST CSEHORSZÁGRA A BEVÁNDORLÁS KÉRDÉSÉBEN, MERT AZ A SZÉLSÕSÉGESEK MALMÁRA HAJTJA A VIZET.
LETÉRT A GYÕRSÁGOT PANNONHALMÁVAL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL, MAJD FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ.
ÉLETÉNEK 104. ÉVÉBEN ELHUNYT KISGYÖRGY LAJOSNÉ EGYKORI SPORTLÖVÕ ÉS EDZÕ, 123-SZOROS ORSZÁGOS BAJNOK.
BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A 61 ÉVES FÉRFI, AKIT AUTÓJA MELLETT GÁZOLT EL EGY TEHERAUTÓ JÁSZBERÉNY KÜLTERÜLETÉN, PÉNTEKEN.
EGY EMBER HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY PORVAI HÁZTÛZNÉL.
KÉT KISGYERMEK HALT MEG PÉNTEK ESTE EGY HÁZTÛZBEN A BÁCS-KISKUN MEGYEI FÜLÖPSZÁLLÁSON.