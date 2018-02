IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTOTTAK HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN, RÓZSAFÁN ÉS KISKUNHALASON. HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN AZ ELLENZÉK ÁLTAL TÁMOGATOTT MÁRKI-ZAY PÉTER 57%- KAL GYÕZÖTT, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE HEGEDÛS ZOLTÁN 42%-OT KAPOTT. AZ ERDÉLYI MAGYAR POLGÁRI PÁRT SZÁLLÍTJA TÖMEGESEN AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÕKET A FIDESZES BOLDOG ISTVÁNNAK - ZSÚRPUBI.HU. JOBBIK: A FIDESZT TOVÁBBRA IS CSAK VÁLASZTÁSKOR ÉRDEKLI A CIGÁNYSÁG. AL JAZEERA: EGY KÖZMÉDIÁS FORRÁS IS ELISMERTE, HOGY KÉZI VEZÉRLÉSRE GYÁRTJÁK A HÍREKET A KÖZMÉDIÁBAN. LMP: A FIDESZ EGYÉNI KÉPVISELÕI CSUPÁN A KORRUPCIÓS GÉPEZET HELYTARTÓI. ENSZ KÉPVISELÕ: JÓL BEVÁLT SÉMA ALAPJÁN KORLÁTOZZÁK MAGYARORSZÁGON A CIVILEKET. AZ ELIOS SZINTE ÖSSZES BEVÉTELÉT AZ EURÓPAI UNIÓ FIZETTE - ÁTLÁTSZÓ. A HÉT ELEJÉN KERÜLTEK KI AZ UTCÁRA A JOBBIK VÁLASZTÁSI ÓRIÁSPLAKÁTJAI PÉCSETT, DE MÁR MEGRONGÁLTÁK ÕKET. NEM HAJLANDÓ KEDVEZMÉNYES PLAKÁTHELYEKET BÉRELNI A DK GARANCSI ISTVÁN CÉGÉTÕL. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA: ROSSZ IRÁNYBA HALAD A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER. FELMONDOTT A SÁTORALJAÚJHELYI KÓRHÁZ UTOLSÓ GYERMEKORVOSA, VOLT KOLLÉGÁJA FACEBOOKON AZONNAL LEMIGRÁNSOZTA. A KÓRHÁZ HONLAPON KÖZZÉTETT ÍGÉRETE SZERINT NAPOKON BELÜL RENDEZÕDIK AZ ELLÁTÁS HELYZETE. PUBLICUS INTÉZET: A NYUGDÍJASOK TÖBB MINT FELE CSAK KOMOLY LEMONDÁSOKKAL, VAGY ÖNÁLLÓAN SEHOGYAN SEM TUD MEGÉLNI A NYUGDÍJÁBÓL. MÁRCIUSIG MEGÁLLAPODHAT A LENGYEL KORMÁNY ÉS A BRÜSSZELI EURÓPAI BIZOTTSÁG A JOGÁLLAMISÁG LENGYELORSZÁGI HELYZETE KÖRÜLI VITA LEZÁRÁSÁRÓL. AZ OLASZORSZÁGI FAGYOS HIDEG MIATT AZ ORSZÁG TÖBB RÉSZÉN AZ ISKOLÁK HÉTFÕI ZÁRVA TARTÁSÁT RENDELTÉK EL A HATÓSÁGOK. BRIT IPARSZÖVETSÉG: KATASZTRÓFA LENNE AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK BEVÁNDORLÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA. A CSEH HATÓSÁGOK ÕRIZETBE VETTÉK PRÁGÁBAN SZALEH MUSZLIMOT, A SZÍRIAI KURD PÁRT EGYKORI VEZETÕJÉT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK WASHINGTONBAN A DEMOKRATÁK ÁTDOLGOZOTT FELJEGYZÉSÉT AZ FBI-RÓL. FRANCIA BELÜGYMINISZTER: KÉT TERRORTÁMADÁST HIÚSÍTOTTAK MEG AZ ÉV ELEJE ÓTA FRANCIAORSZÁGBAN. SZÍRIA - EGYHANGÚLAG ELFOGADTA A TÛZSZÜNETET KÖVETELÕ HATÁROZATÁT AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA. ANGELA MERKEL ÉS EMMANUEL MACRON FELSZÓLÍTOTTA OROSZORSZÁGOT, HOGY GYAKOROLJON NYOMÁST A SZÍRIAI TÛZSZÜNET ÉLETBE LÉPTETÉSÉRE. TÖBB EZREN EMLÉKEZTEK MOSZKVÁBAN BORISZ NYEMCOVRA, A PUTYINT KRITIZÁLÓ ELLENZÉKI POLITIKUSRA, AKIT HÁROM ÉVVEL EZELÕTT A NYÍLT UTCÁN LÕTTÉK AGYON. A MEXIKÓI ÁLLAMFÕ LEMONDTA TERVEZETT WASHINGTONI LÁTOGATÁSÁT, MIUTÁN TELEFONON VESZETT ÖSSZE AZ AMERIKAI ELNÖKKEL. AMERIKAI JÁRVÁNYÜGYI KÖZPONT: 97 GYERMEK HALT MEG AZ OKTÓBER ÓTA TARTÓ INFLUENZAJÁRVÁNYBAN, AMELY 2009 ÓTA A LEGSÚLYOSABB. LEGKEVESEBB 30 EMBER MEGHALT AZ AFGANISZTÁNI LÁZADÓK HÁROM TARTOMÁNYBAN ELKÖVETETT NÉGY TÁMADÁSÁBAN. 671 EZER KÜLFÖLDI ILLEGÁLIS MUNKÁST TARTÓZTATTAK LE AZ ELMÚLT NÉGY HÓNAPBAN SZAÚD-ARÁBIÁBAN. HALÁLRA ÍTÉLTEK IRAKBAN 16 TÖRÖK NÕT, MERT CSATLAKOZTAK AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETÉHEZ. KÍNA FELSZÓLÍTOTTA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT, HAGYJON FEL AZ EGYOLDALÚ SZANKCIÓKKAL ÉSZAK-KOREA ELLEN. NYÁRRA ELFOGYHAT AZ IVÓVÍZ DÉL-AFRIKÁBAN, FOKVÁROSBAN MÁR MOST NAPI 50 LITERRE KORLÁTOZTÁK A SZEMÉLYENKÉNTI VÍZFOGYASZTÁST. BOLÍVIA A KATASZTRÓFAHELYZET MEGHIRDETÉSÉT MÉRLEGELI, MERT AZ ÁRVIZEK MIATT MÁR 85 EZER EMBER ELHAGYTA LAKHELYÉT. TÛZ KELETKEZETT EGY CSALÁDI HÁZBAN TISZAROFFON, EGY EMBER MEGHALT. TÖBB SZÁZAN FOGADTÁK A GYAKORLÓ JÉGCSARNOKBAN A PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁRÓL HAZATÉRT MAGYAR SPORTOLÓKAT. BÍRSÁGGAL SÚJTOTTA A BÍRÓSÁG A DÓZSA GYÖRGY ÚTI GÁZOLÓT, MERT MEGSZEGTE A HÁZI ÕRIZET SZABÁLYAIT. METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT: A KÉKESTETÕN MÍNUSZ 10 FOKNÁL IS HIDEGEBB VOLT, MEGDÕLT A HIDEGREKORD. KETTÕS EMBERÖLÉS TÖRTÉNT KENÉZLÕN, A GYANÚSÍTOTTAT ÕRIZETBE VETTÉK, ÉS KEZDEMÉNYEZTÉK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT.