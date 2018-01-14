2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Orbán szerint több tiszteletet érdemlünk

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 12:43, frissítve: vasárnap 13:13

Most Brüsszel üzent Orbánnak!
Az Európai Bíróság elé került a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás.

Az utolsó pillanat?
A választási kampány elején a Momentum három vezetője is távozott a pártból.

Vendégek:
Borókai Gábor főszerkesztő, Heti Válasz
Kovács Zoltán főszerkesztő, Élet és Irodalom
Murányi András hírigazgató, Zoom.hu
Szerető Szabolcs főmunkatárs, Magyar Nemzet

A Főszerkesztők klubja január 8-i adása.

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Főszerkesztők klubja

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