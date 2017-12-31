2017. december 31.,
vasárnap, Szilveszter napja

Az év legfontosabb eseményeiről

Hír TV

2017. december 31., vasárnap 08:55, frissítve: vasárnap 11:22

Az év legfontosabb eseményeiről, az év legbefolyásosabb embereiről, az év legdurvább döntéseiről és az év legforróbb ügyeiről – főszerkesztői vita 2017 utolsó adásában.

A Főszerkesztők klubja december 25-i adása.

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Főszerkesztők klubja

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