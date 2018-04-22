Ami az ellenzéknek nem sikerült, a civileknek igen

VIDÉKI VÁROSOKBAN - DEBRECENBEN, KECSKEMÉTEN, NYÍREGYHÁZÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON MA IS TÜNTETNEK A KORMÁNY ELLEN.
TÖBB TÍZEZER EMBER TÜNTETETT BUDAPESTEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT.
A TÜNTETÉS SZERVEZÕJE A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉRE, MÁJUS 8-RA HIRDETTE MEG A KÖVETKEZÕ TÜNTETÉST.
NÉMET LAP: TÍZEZREK DEMONSTRÁLNAK ORBÁN ELLEN, AKI ÚJABB ELNYOMÓ INTÉZKEDÉSEKET AKAR BEVEZETNI.
NEW YORK TIMES: A SAJTÓSZABADSÁGRÓL SZÓLT A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS.
IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST TARTANAK MA NYÉKLÁDHÁZÁN, MERT A VÁROS KORÁBBI FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE LEMONDOTT.
A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLENKÉNT INDULÓ, ÉS EGY FIDESZ-KDNP-S JELÖLT MÉRETTETI MEG MAGÁT.
TRÜKKÖZÉSSEL LESZ A PÁRBESZÉDNEK ÖNÁLLÓ FRAKCIÓJA, MIUTÁN BURÁNY SÁNDOR ÉS BÕSZ ANETT IS ÁTÜL.
AZ LMP TÁRGYALNI HÍVJA AZ ELLENZÉKET AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT, HOGY EGYEZTESSÉK TERVEIKET.
MÉRTÉK MÉDIAELEMZÕ KÖZPONT: A KORMÁNYPROPAGANDA AZOKRA VOLT A LEGNAGYOBB HATÁSSAL, AKIK ELSZIGETELTEN VAGY KISZOLGÁLTATOTTSÁGBAN ÉLNEK.
KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM LÉTREHOZÁSÁT KÖVETELI A JOBBIK HVG.HU.
VÉDELMET KÉR A SVÁJCI HATÓSÁGOKTÓL A CSENGERI NÕ, AKI KÓSA LAJOS FIDESZES MINISZTER SZERINT 1300 MILLIÁRD FORINT ÖRÖKSÉGET AKART RÁBÍZNI 444.HU.
TÁMOGATJA A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ A RÓMAI-PARTI MOBILGÁT SORSÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST.
A BANKADÓ MEGSZÜNTETÉSÉT VÁRJA AZ ÚJ KORMÁNYTÓL AZ OTP ELNÖKE, CSÁNYI SÁNDOR.
DEMONSTRÁCIÓT TART VESZPRÉMBEN A VASAS SZAKSZERVEZET ÁPRILIS 25-ÉN A VÁROS IPARI PARKJÁNAK BALESETVESZÉLYES KÖZLEKEDÉSE MIATT.
TRUMP MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕT.
SZLOVÉN LAPOK: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEZÁRJA KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT SZLOVÉNIÁVAL, MERT LJUBLJANA OROSZBARÁT POLITIKÁT FOLYTAT.
ENSZ-ELÕREJELZÉS: 2050-IG BULGÁRIÁBAN 24%-KAL, MAGYARORSZÁGON ÉS LENGYELORSZÁGBAN 15%-KAL CSÖKKENHET A NÉPESSÉG PORTFOLIO.HU.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK A BÉRCSÖKKENTÉS, A VASUTASOK A ROSSZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MIATT TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN - HRPORTAL.HU.
A FRANCIA RENDÕRÖK KIÜRÍTETTÉK MONT SAINT-MICHEL SZIGETÉT, MERT EGY FÉRFI MEGÖLÉSSEL FENYEGETETT MEG EGY RENDÕRT HVG.HU.
IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: TEHERÁN KÉSZEN ÁLL AZ URÁNDÚSÍTÁSRA, HA WASHINGTON FELMONDJA A 2015-BEN KÖTÖTT TÖBBHATALMI ATOMALKUT.
A MEGVÁLASZTOTT ÖRMÉNY MINISZTERELNÖK LEMONDATÁSÁÉRT CSAPTAK ÖSSZE AZ ELLENZÉKI TÜNTETÕK A RENDÕRÖKKEL JEREVÁNBAN.
A TÜNTETÉS ELLENZÉKI VEZETÕJÉT ÕRIZETBE VETTÉK.
ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT EGY KABULI VÁLASZTÁSI IRODÁNÁL, AFGANISZTÁNBAN, A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 31 EMBER MEGHALT.
LEGKEVESEBB HÁROM EMBER MEGHALT, 50 MEGSÉRÜLT, AMIKOR GÁZROBBANÁS TÖRTÉNT EGY PERUI KÓRHÁZBAN.
AGYONLÕTTEK EGY RÓMAI KATOLIKUS PAPOT MEXIKÓBAN.
ÉLÕ KÖZVETÍTÉS KÖZBEN LÕTTEK AGYON EGY RIPORTERT NICARAGUÁBAN, AHOL KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK VOLTAK.
ENSZ-FÕTITKÁR: MEGKEZDÕDHET A KOREAI-FÉLSZIGET BÉKÉS ATOMFEGYVER-MENTESÍTÉSE.
ÉSZAK-KOREAI EGY PHENJANI IMAHÁZ MEGÉPÍTÉSÉRE KÉRTE FEL A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLATOT.
MEGHALT A VILÁG LEGIDÕSEBB EMBERE, EGY 117 ÉVES JAPÁN NÕ.
VILÁGSZERTE MINTEGY 170 ORSZÁGBAN MA ÜNNEPLIK A FÖLD NAPJÁT, AZ IDEI ÉV KIEMELT TÉMÁJA A MÛANYAG HULLADÉKOK ELLENI HARC NEPSZAVA.HU.
AUTÓ GÁZOLT EL KERÉKPÁROST MAGYARGÉC KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT.
ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A SZABADEGYHÁZA ÉS PUSZTASZABOLCS KÖZÖTTI ÚTON, A SOFÕR ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, ECSERNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
FARKASOKAT ÉS HIÚZT IS RÖGZÍTETTEK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK KAMERACSAPDÁI A KÖZELMÚLTBAN.