2018. április 22.,
vasárnap, Csilla, Noémi napja

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Ami az ellenzéknek nem sikerült, a civileknek igen

Hír TV

2018. április 22., vasárnap 09:00, frissítve: vasárnap 12:30

Ami az ellenzéknek nem sikerült, a civileknek igen! Több tízezren tüntettek a kormány ellen – és ez csak a kezdet!

 

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