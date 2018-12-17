2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Szilvásy György

Hír TV

2018. december 17., hétfő 21:55

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott!

A Főhős a Hír TV politikai sztármagazinja. Sorozatunkban közéleti szappanopera sztárok, megmondóemberek, politikuscelebek életútján száguldunk végig. A hajtűkanyarokban kapaszkodjanak! Ezúttal Szilvásy György került pellengérre Apáti Bence műsorában.

 

 

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