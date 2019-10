Főhős: Kovács László politikai jelentősége akkor és most

Hősünk volt pártelnök, külügyminiszter, uniós biztos. Igen, a Főhős mai adásában a brüsszeli Don Juan-ról volt szó, aki hiába dolgozott sokat az MSZP-ért, mégis a "köteles tüntetés" és a több millió románozás kapcsán maradt meg emlékünkben. Ha kellett, ugyanakkor pártjának is odaszólt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kovács László még a rendszerváltás előtti generáció politikai személye. Ennek minden pozitív és negatív vonzatával együtt. Kis Ferenc, a Magyar Nemzet belpolitikai rovatának vezetője beszélt Kovács László életpályájának jelentőségeiről. Értelmezte azokat a fontosabb csomópontokat, melyek visszaemlékezve nagyobb jelentőséggel bírtak.

Farkas Örs politikai elemző a rendszerváltás környéki eseményeket taglalta. A közvetlenül a rendszerváltás előtti, alatti, utáni szerepét vizsgálta az egykori külügyminiszternek és azt, mikor és miért is volt jó időben és jó helyen.

„Azt gondolom, hogy amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor Brüsszelben feladatot vállalni egy óriási elismerés volt. Én tévhitnek gondolom, hogy Kovács Lászlót azért küldték volna az Európai Uniós porondra, mert őt mondjuk mellőzni szerették volna.”

- mondta Farkas Örs politikai elemző.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás körülményeit és Kovács László politikai szerepét, illetve jelentőségét is megállapítva. Véleménye szerint ugyanakkor mindezt Kovács László inkább egyfajta tanulmányútnak tekintette, mint egyfajta szakmai megbízatásnak.

Kovács László „köteles beszéde” is terítékre került, mely kapcsán Gyurcsány Ferenc is elmondott akkoriban sok mindent. Erre is visszaemlékeztünk a műsorban.

„Ha meglát egy ipari kamerát, rögtön elkezd nyilatkozni.”

- emlékezett vissza Kis Ferenc, milyen is volt munkája során Kovács László és milyen szállóigéket is lehetett hallani róla, kollégái által. A rovatvezető véleménye szerint Kovács László mindig is kedvelte, ha rá irányult a figyelem. Talán ez is magyarázza afféle mondásait, mint például:

„Ő támogatná, ha az MSZP összeolvadna a DK-val.”

Brüsszeli tartózkodása sem volt eseményektől mentes. A különféle nőügyei napvilágot láttak, melyre ő akkoriban csak annyit mondott, hogy magánügy. Kovács László és a magyar politikai élet megítélését egyaránt beárnyékolták ezek a dolgok, melyekre a műsorban bővebben is visszaemlékeztünk.

„Nagyon jól tud semmit mondani.”

– egyszerűsítette le Kis Ferenc, a Magyar Nemzet belpolitikai rovatának vezetője mindazt, amit több videós bejátszást követően mi magunk is láthattunk és hallhattunk. Hiszen Kovács László beszédstílusa sem formai, sem tartalmi szempontból nem nevezhető átlagosnak.

„Alapvető politikusi probléma, hogy miután valaki szerves része egy ország irányításának és hosszú éveken, évtizedeken keresztül vesz részt adott ország vezetésében, miután ezek a megbízatásai megszűnnek, nagyon nehezen tudja a saját szerepét megítélni.”

– foglalta össze Farkas Örs, egy meghatározó gondolatban mindazt, ami nem pusztán Kovács László politikai életére tekinthető jellemzőnek.

Teljes adás:

Hír TV