Főhős International: A kormányfői székig menetelt a mókamester

A Hír TV múlt heti Főhős International című műsorából kiderült, hogy a történész, újságíró Boris Johnson hogy lett London polgármestere, majd pedig a Brexit vezérszónoka. A 2016-os referendum után sokan meglepődtek azon, hogy Theresa May külügyminiszternek nevezte ki. A mókamesternek tartott különc politikus pedig botrányokkal a háta mögött is a kormányfői székig menetelt, és miután keresztülvitte a Brexitet a parlament alsóházán is, a koronavírussal is felvette a harcot.

Losonczi Kata műsorvezető arra is kitért, hogy Boris Johnson 2016-ra a fél világot megsértette, Putyintól kezdve Obamán át egészen a burkát viselő muszlim nőkig, de ennek ellenére a népszerűsége egyre csak nőtt. A referendum után évekkel kivezette a briteket az unióból, elbagatellizálta a koronavírus-járványt, majd elkapta a kórt, de miután kimászott a betegségből, rövid időn belül munkába is állt – hangzott el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A műsorból kiderült, hogy 2016-ban a népszavazás és David Cameron, egykori miniszterelnök távozása után sokakat meglepett, hogy Boris Johnson nem szállt be a konzervatív párt elnökségéért vívott harcba. Végül Theresa May lett a befutó, aki elfoglalta a miniszterelnöki hivatalt is, és Johnsonnak adta a külügyminiszteri posztot. Jó páran tartottak attól, hogy botrányt botrányra halmoz majd tárcavezetőként, azonban meglepő mód jól vette az akadályokat.

Boris Johnson külügyminiszterként Budapestre is ellátogatott, ahol a szakadó hóesésben együtt futott magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel, akivel egy ideje jó barátságot ápol. Szó volt arról is, hogy

Johnson egyetért a magyar állásponttal migráns kérdésben, azt vallja már egy ideje ő is, hogy a bajt nem kell Európába hozni, hanem helyben kell megoldani, de azt is többször kijelentette már, hogy a migráció kezelését meg kell hagyni nemzeti hatáskörben.

Miután May is belebukott a Brexitbe, megnyílt az út Johnson előtt, hogy átvegye a párt és a kormány vezetését is, és utóbbit alaposan átalakította, és elérte azt, hogy a brit parlament alsó háza is a kilépés mellett szavazzon.

2020 januárjának végén a kilépést egy új kezdetként definiálta.

A tényleges Brexit után pedig szembenézett a koronavírus-járvánnyal is.

Teljes adás:

Hír TV