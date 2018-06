Továbbgépzés

Legyen a robotépítés is demokratikus alapjog! Ezzel a céllal gyűltek össze nemrég Párizsban a legjobb mérnökök és tervezők, akik egymással is ötleteket cseréltek, és a világgal is megosztják a kreatív gondolataikat - hogy bárki, akinek egy kis érzéke van hozzá, létre tudja hozni a saját gépemberét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nyugtató kutyák

Vakvezető kutyáról már mindenki hallott, de fogorvosi nyugtató kutyáról még nem igazán. Pedig már ilyen is létezik, és eddig nagyon jól bevált a módszer azoknál a gyermekeknél, akiknek speciális helyzetük miatt minden apró segítségre nagy szükségük van.

Nomádság

Kihalófélben lévő állatokról lassan naponta hallunk, fokozatosan eltűnő népcsoportokról és kultúrákról csak nagyon ritkán. Ez tehát most kivételes alkalom: bemutatjuk a Dukhákat, Észak-Mongólia nomád rénszarvaspásztorait, akik már háromszázan sincsenek, és nemsokára menthetetlenül feloldódnak a többségi társadalomban.

Veritas

Ahány ország, annyi italozási szokás. Borfogyasztásban Ázsia általában nem jár élen, de van a kontinensen egy állam, ahol lassan már többet költenek erre az italfajtára, mint Franciaországban. Kínáról van szó, és ott a borban tényleg van igazság: nagyon pontosan megmutatja az elmúlt évtizedekben végbe ment társadalmi változásokat.