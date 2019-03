Választások

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A KARMELITA KOLOSTORBAN FOGADTA TIMOTHEUS HÖTTGEST, A DEUTSCHE TELEKOM VEZÉRIGAZGATÓJÁT. AZ ORBÁN-HÖTTGES TALÁLKOZÓN ELHANGZOTT: A TELEKOM ELKÖTELEZETT MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE IRÁNT. REAGÁLT A GÖRÖG TITKOSSZOLGÁLAT: NEM ÜGYNÖKÜK A BUDAPESTEN ELFOGOTT TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTOTT HASSZÁN FARHUD. EURÓPAI BIZOTTSÁG: BRÜSSZEL NEM TUDTA, HOGY HASSZÁN F. ELÕRE FELTÖLTÖTT KÉSZPÉNZKÁRTYÁVAL RENDELKEZETT. VARGA MIHÁLY: TOVÁBB CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG A MAGYAR GAZDASÁG JÓ TELJESÍTÕKÉPESSÉGÉNEK KÖSZÖNHETÕEN. NÉBIH: A LEGGYAKORIBB PROBLÉMA A LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ ÉLELMISZEREK ÁRUSÍTÁSA M1. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AFRIKA A JÖVÕ KONTINENSE, A GLOBÁLIS NÖVEKEDÉS JELENTÕS RÉSZE A KONTINENSEN FOG VÉGBEMENNI A KÖVETKEZÕ IDÕSZAKBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁGGAL. VITÁRA HÍVTA TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTERT KARÁCSONY GERGELY, AZ MSZP-PÁRBESZÉD FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE. TARLÓS ISTVÁN: KORAI LENNE VITÁZNI ÉS EGYELÕRE AZ SEM BIZTOS, HOGY KARÁCSONY GERGELY LESZ AZ ELLENFÉL. TARLÓS ISTVÁN: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERI ALKALMASSÁGA IS MEGKÉRDÕJELEZHETÕ ECHO TV. KSH: 2,7 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK AZ IPARI TERMELÕI ÁRAK FEBRUÁRBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. KSH: JANUÁRBAN FOLYTATÓDOTT A KÉTSZÁMJEGYÛ BÉREMELKEDÉS. MEGKEZDÕDHET A FEGYVERGYÁRTÁS NYÁRON KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, AHOVÁ HAMAROSAN ÚJ GYÁRTÓSOROK ÉRKEZNEK MAGYAR NEMZET. A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELÕ IDÉN IS MEGHIRDETTE A SZÜLÕFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT. PARTÕRI JÁRÕRSZOLGÁLATOT INDÍT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA A RÓMAI-PARTON A NYÁRON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. HARMADSZOR IS ELUTASÍTOTTA PÉNTEKEN A LONDONI ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁST. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT "MÁS UTAT KELL KERESNI", MIUTÁN AZ ALSÓHÁZ PÉNTEKEN HARMADSZOR IS ELUTASÍTOTTA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCSI ELNÖK RENDKÍVÜLI BREXIT-ÜGYI EU-CSÚCSOT HÍVOTT ÖSSZE ÁPRILIS 10-RE. 4 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG ANNAK A PÁRIZSI LAKÁSNAK A TULAJDONOSÁT, AMELYBEN MEGÖLTÉK A 2015. NOVEMBERI TERRORTÁMADÁS EGYIK FÕ SZERVEZÕJÉT. SZOMBATON AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁRA VÁRJÁK ISMÉT AZ URNÁKHOZ A VÁLASZTÓKAT SZLOVÁKIÁBAN. A LONDONI ALSÓHÁZ ELNÖKE VITÁRA ÉS SZAVAZÁSRA ENGEDTE A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. EBRD: A KEMÉNY BREXITNEK JELENTÕS HATÁSA LENNE A KELET-EURÓPAI EXPORTRA. MEGEGYEZTEK A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSJOGALKOTÓ INTÉZMÉNYEI. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. LAVROV: MOSZKVA ELÉGEDETT AZ SZ-400-AS LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER TÖRÖKORSZÁGI BESZERZÉSÉNEK FOLYAMATÁVAL. DIMITRIJ MEDVEGYEV OROSZ KORMÁNYFÕ: MOSZKVA NEM KÖVETI A KÍNAI PÉLDÁT AZ INTERNET SZABÁLYOZÁSÁBAN. ALBÁNIÁBAN TÜNTETÕK PRÓBÁLTAK MEG ERÕSZAKKAL BEHATOLNI A PARLAMENTBE CSÜTÖRTÖKÖN ÉS ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL. AZ EP TÁMOGATJA AZ ERASMUS+ PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. EGY FRISS FELMÉRÉS SZERINT NÉMETORSZÁGBAN A CDU/CSU KAPHATJA A LEGTÖBB SZAVAZATOT AZ EP-VÁLASZTÁSON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MÉDIAÉRTESÜLÉSEK SZERINT HATÓSÁGI FELÜGYELET ALÁ HELYEZTÉK ROMÁNIÁBAN AZ EURÓPAI FÕÜGYÉSZI TISZTSÉGRE ESÉLYES LAURA CODRUTA KÖVESIT. CSAK ÜGYÉSZI ENGEDÉLLYEL HAGYHATJA EL ROMÁNIÁT AZ EURÓPAI FÕÜGYÉSZI TISZTSÉGRE ESÉLYES LAURA CODRUTA KÖVESI. VÁDAT EMELTEK MICHEL TEMER VOLT BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ MIATT. ISMÉT LETARTÓZTATTÁK AZ ELNÖKKEL SZEMBEN KRITIKUS EGYIK HÍRPORTÁL VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. TÖBB MINT SZÁZ KOLERÁS MEGBETEGEDÉST JEGYEZTEK FEL MOZAMBIKBAN AZ IDAI CIKLON NYOMÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK MIATT JÖVÕ KEDDEN LEZÁRJÁK AZ M0-S AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁBAN AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ FELHAJTÓT. RENDÕRÖK MENTETTEK MEG EGY KILENCEDIKRÕL KIESETT FÉRFIT BUDAPESTEN POLICE.HU. VÁDEMELÉS ELÕTT JÁR A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYE MAGYAR NEMZET. HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST CSEPELEN CSÜTÖRTÖK ESTE. EGY AUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT TARCALNÁL CSÜTÖRTÖKÖN, AZ AUTÓ SOFÕRJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZABADBATTYÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZÖTT CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZÓJAKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ HÁROM ÁFACSALÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI A KÖZELMÚLTBAN. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.