Németországban politikai földrengésre készülnek

Hatszázezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra, ami minden korábbinál nagyobb vakcinaszállítmány a „szélrózsa minden irányát beleszámítva” - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 2796 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 767 190-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 212 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 420 főre emelkedett. Már 3 millió 576 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 552 ezren már a második adagot is megkapták. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerint hosszú idő után először érezni azt, hogy az orvosok és nővérek megkönnyebbültek és rendkívül bizakodók a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A védettségi igazolvány ellen hergel a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Szilágyi György közösségi oldalán támadta a kormány által adott engedményeket.A politikus koncentrációs táborral rémisztgeti azokat, akiknek még nincs védettségi igazolványuk. A Jobbik országgyűlési képviselője azonban arra nem tér ki, hogy az Európai Bizottság még nem foglalt állást a vakcina útlevélhez kapcsolódó előnyökről, a tagállamok pedig önállóan dönthetnek a kérdésben. Az, hogy fokozatosan, akár a védettségi igazolványhoz kötött lehetőségekkel újraindítjuk az országot, elsősorban nem azoknak az érdeke, akik igénybe vehetik, hanem akik nyújtják a szolgáltatásokat - hangsúlyozta Völner Pál a közösségi oldalán. Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette: senki se irigyelje tőlük ezt, nehéz év van mögöttük, és csak dolgozni szeretnének. Ha nem lenne védettségi igazolvány, nagyon hosszú időnek kellene még eltelnie ahhoz, hogy ez megtörténjen. Országszerte kinyitottak az éttermek teraszai, többnyire teltház volt mindenhol. A tulajdonosok készültek a nyitásra: a helyiségeket fertőtlenítették, a vendégeket kézfertőtlenítő szerrel is várják, oltási igazolványt azonban nem kérnek. A teraszokon csak a felszolgálóknak, pincéreknek kötelező a maszkviselés, a vendégeknek csak akkor, ha például a mellékhelyiségbe mennek. „Szabad a sör!”– írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása közös siker, amiért köszönet illet mindenkit - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A vendéglátóhelyek teraszainak és kerthelyiségeinek újranyitása nem jelenti azt, hogy az eddig hatályos védelmi intézkedések nem érvényesek - hívta fel a figyelmet az ORFK szóvivője. Gál Kristóf elmondta: a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy továbbra is viseljen maszkot, tartsa be a távolságtartásra, és a megváltozott, 11 óráig tartó kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat. Idén 25 milliárd forintot fordít a kormány a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program folytatására - mondta a pénzügyminiszter Gyermelyen, a tésztagyár új malmának alapkő-letételén. Varga Mihály hangsúlyozta: a kabinet célja, hogy a válság alatt ne visszafogja, hanem ösztönözze a fejlesztéseket. A termelői piacok támogatásával a kormány továbbra is a helyi termelőket szeretné támogatni és a koronavírus által okozott gazdasági károkat enyhíteni - mondta Nagy István agrárminiszter. A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta kezdeni, most is így lesz - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Magyarország az elsők között nyújtja be helyreállítási tervét az Európai Bizottságnak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A világon 145 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 83,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió koronavírus elleni fellépésével, azonban jelentős azok száma, akik bíznak abban, hogy az EU a jövőben megfelelő döntéseket hoz a világjárvány megfékezésére - derült ki az Európai Bizottság felméréséből. Kinyithattak a vendéglátóhelyek Szlovéniában, de egyelőre csak a kerthelyiségek működhetnek 7 és 19 óra között. Lényegesen lelassult a héten a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, az elmúlt 24 órában kevesebb mint 2600 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ami szeptember óta a legalacsonyabb szám. Ausztriában május 19-én kinyitnak a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A belga kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozó intézkedések fokozatos feloldását jelentette be, azzal indokolva a döntést, hogy az oltások a vártnál jobban haladnak az országban. Szardínia lezárt térség marad, miközben Olaszország nagy részén enyhülnek a járványkorlátozások, a lakosság átoltottsága elérte a húsz százalékot. Meghaladta a 45 milliót a koronavírus ellen beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában. Izraelben az elmúlt 24 órában a járványnak nem volt halálos áldozata, utoljára 2020 júniusában nem regisztráltak új halálesetet, a lakosság 53 százaléka már mindkét adag vakcinát megkapta. Folytathatják az oltást a Johnson and Johnson vakcinájával az Egyesült Államokban. A vizsgálatokból kiderült, hogy a Janssen vakcina ismert és lehetséges előnyei meghaladják az ismert és lehetséges kockázatokat a 18 éves vagy idősebb embereknél. Ismeretlen fegyveresek öt embert, köztük rendőröket lőttek agyon Kabulban, a főváros két különböző pontján, Afganisztán délkeleti részében pedig út menti pokolgép ölt meg legalább négy civilt. Újabb, két és fél évre szóló, nem pénzügyi, hanem tanácsadásra vonatkozó együttműködésről állapodott meg a Nemzetközi Valutaalap és Szerbia. Az Afrika és Európa közötti embercsempészetet működtető bűnszervezetek megállításáról egyeztetett Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter Líbia új külügyminiszterével, Najla Mangussal Rómában. Halálos késszúrás érte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját. A támadót meglőtték és őrizetbe vették, de később belehalt sebeibe. A BFM hírtelevízió szerint a támadó tunéziai állampolgár volt. Megtalálták a tengerben a Bali partjainál elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró darabjait - jelentették be az indonéziai hadsereg. 3,4-es erősség földmozgást észleltek Ausztriában, a rengés epicentruma magyar határ közelében, Bécsújhelytől mintegy 5 km-re volt. A közelgő ortodox húsvét miatt a következő napokban is a megszokottnál nagyobb forgalomra lehet számítani Románia határain - közölte a román határrendőrség. Korrupt hatósági állatorvosokat leplezett le megbízhatósági vizsgálatokkal a Nemzeti Védelmi Szolgála - az állatorvosok vizsgálat nélkül engedélyezték a kisállatok kereskedelmi célú külföldre szállítását. Holtan találtak egy nőt Salgótarján külterületén, egy családi házban - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Megöltek egy nőt Budapest XIV. kerületében, az áldozat 37 éves férjét a helyszínen elfogták - közölte a rendőrség. Hetvenhat éves korában elhunyt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója. A család tájékoztatása szerint a futólegenda hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. Az UVSE nyerte a női vízilabda-bajnokságot, miután a döntő harmadik mérkőzésén 7:2-re legyőzte a Dunaújvárost. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - ZTE FC 1:4 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Siófok KC 44:24; Hungast Szombathelyi KKA - FTC-Rail Cargo Hungaria 22:42 Sastin Marianna ezüstérmes lett a női 62 kilogrammos kategóriában a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Kiss Balázs bejutott a kötöttfogásúak 97 kilós súlycsoportjának döntőjébe, a 72 kilogrammos Fritsch Róbert bronzéremért mérkőzhet a Varsóban zajló birkózó Európa-bajnokságon. Bácskay Csenge a hatodik, Péter Sára a nyolcadik helyen végzett az ugrás döntőjében a bázeli torna Európa-bajnokságon.