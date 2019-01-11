2019. január 11.,
péntek, Ágota napja

Interjút Iain Lindsay-vel

Hír TV

2019. január 11., péntek 17:55

Interjú Nagy-Britannia budapesti nagykövetével, Iain Lindsay-vel, akivel a brexitről beszélgettünk.

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