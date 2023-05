Európai híradó: Varga Judit szerint a baloldal nyomást gyakorol a bizottságra, hogy ne fizessen

Megosztás itt:

Az országgyűlés elfogadta az igazságügyi reformcsomagot, amely június elsején hatályba is lép. Sőt a törvények végrehajtási részleteiről is elkezdődött az egyeztetés. Most az Európai Bizottságon van a sor, hogy az igazságügyi reformokról politikai döntést hozzon. A pozitív döntés után kezdődhet meg az uniós pénzek folyósítása Magyarországra.

Varga Judit azonban hangsúlyozta, hogy a baloldal, és a nemzetközi civil szervezetek nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy ne fizesse ki a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

Az igazságügyi miniszter elmondta, hogy június elsején fog életbe lépni az igazságügyi reformcsomag és innentől kezdve mindent megtettek, amit tőlük elvártak. Azt is kiemelte, hogy az igazságügyi csomag a kondicionalitási eljárásban kezelt aggályok, illetve a Velencei Bizottság vagy az Európa Tanács különböző testületei által a közelmúltban vagy az elmúlt években felvetett aggályok kezelésére is alkalmas. Erre felhívta az Európa Tanács vezetőinek is a figyelmét.

