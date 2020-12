Európai híradó: Miről szól valójában a jogállamisági vita?

Megkapták a koronavírus elleni védőoltást az első hazai egészségügyi dolgozók. A jelenlegi szállítmány 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé, hamarosan újabb adag érkezik Magyarországra. Szombaton érkezett meg az Európai Unió összes tagállamába, így Magyarországra is a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája - közölte a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatója a közmédiával. Vereckei Péter azt mondta, hogy az első, „szimbolikus szállítmányban" 9750 adag vakcina található, de a következő hetekben a szerződésben meghatározott feltételek szerint rendszeresen szállítanak majd oltóanyagot a kormány által kijelölt oltópontokra. Az oltás biztonságos, már nagy számban oltottak azzal a világon, és alig volt szövődmény - jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - mondta a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. A vakcina érkezése fontos lépés a járvány megfékezésében - közölte közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. A katasztrófavédelem szállítja a koronavírus elleni vakcinát a Dél-Pesti Centrumkórházból a többi budapesti és vidéki oltópontra. 1 198 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 315 362-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 951-re emelkedett. Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás, hogy sikeres legyen a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés - közölte a kezdeményezés kapcsán indított petíció kampányfőnöke az M1-en. Lövöldözést jelentettek a berlini Kreuzberg városnegyedből, négyen megsebesültek, a támadó elmenekült - közölte a német főváros rendőrsége. A „jóságot nem ismerő” mai emberiség ébredését sürgette Ferenc pápa, miközben az egyszerű jászolban született gyermek Jézust idézte példaként szenteste a majdnem teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. A világon 79,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,75 millió, a gyógyultaké 45 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ma érkezik az új típusú koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag első szállítmánya Ausztriába. Franciaországban, Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát. Átlépte a 3 milliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Oroszországban. Nem akarja beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen a fehérorosz elnök. Ezt maga Aljakszandr Lukasenko közölte a minszki gyermekinfektológiai kórházban tett látogatása során. Mohamed bin Szalmán elsőként adatta be magának a koronavírus elleni vakcinát Szaúd-Arábiában. Tüdőgyulladással kórházba került Milo Djukanovic montenegrói köztársasági elnök, koronavírustesztjei azonban negatív eredményt mutattak - közölte az ország államfői hivatalának sajtószolgálata. Tűz ütött ki egy kairói magánkórház intenzív osztályán, legalább hét koronavírus-fertőzött életét vesztette, többen megsérültek - közölték egyiptomi hivatalos források. Előre hozott választásokat helyezett kilátásba jövőre a hegyi-karabahi helyzet kezelése miatt nagy belpolitikai nyomás alá került Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, egyben elutasította a lemondását sürgető ellenzéki követeléseket. Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették. Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet létesítményeit bombázta a Gázai övezetben. Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben - jelentette be az afgán főváros rendőrsége. Aknára futott és kisebb károkat szenvedett egy teherhajó a Vörös-tengeren - közölte a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció. Lehetséges emberi maradványokat találtak a Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában felrobbant parkoló lakóautó közelében. Ismeretlen fegyveresek megölték az ENSZ három, burundi állampolgárságú békefenntartóját a Közép-afrikai Köztársaságban - derül ki a világszervezet bejelentéséből. Legalább 26 ember életét vesztette egy hajóbalesetben az ugandai Albert-tavon - közölték a helyi hatóságok. Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten - hangzott el az M1 Híradójában. Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Jégkorong Erste Liga: UTE-Titánok 4:0 Premier League: Leicester City - Manchester United 2:2 NBA: Miami Heat-New Orleans Pelicans 111:98