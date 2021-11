Európai híradó: Migránsválság a lengyel-belarusz határon!

Megosztás itt:

Állami terrorizmus, bosszú, hibrid háború - így jellemzik Európában a lengyel-fehérorosz határon kialakult migránsválságot. A magyar kormány szerint Lengyelország az Európai Unió határát védi, ezért az EU-nak segítenie kell Varsónak.

Éles fordulat, de még az Európai Tanács elnöke is erről beszélt, "egy mindenkiért - mindenki egyért" - így kívánta Charles Michel kifejezni az egységet, azonban az elmúlt hat évben az uniós intézmények nem sokat tettek a határvédelemért. Sokak fülében éppen ezért üres frázisként csenghetnek az elnök szavai.

Az Európai híradóban Gál Kingával a határkerítések finanszírozásáról beszélgettünk, majd olaszországi tudósítónk összeállítását láthatták az önkényes lakásfoglalásokról. Merthogy csaknem harmincezer önkormányzati ingatlanban élnek Olaszországban lakásfoglalók. Sok magánlakásba is jogtalanul költöznek be, kitenni viszont szinte nem is lehet őket, mert a törvények védelmet nyújtanak nekik.

