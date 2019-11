Európai híradó: Merre tovább Európai Néppárt?

A jobbközép pártok európai pártcsaládja zágrábi kongresszusán választotta meg új elnökét, Donald Tuskot. A kongresszuson nem vizsgálták a tagságát saját maga kezdeményezésére felfüggesztő Fidesz helyzetét; ebben az ügyben később döntenek. Donald Tusk elnökségének esetleges következményeiről Nacsa Lőrincet a KDNP országgyűlési képviselőjét Velkovics Vilmos kérdezte Zágrábban.

Az kijelenthető, hogy az Európai Néppárton belül a súlypont keletre helyeződött át? Ezt a felvetést erősíti Donald Tusk elnöksége? – tette fel a kérdést Velkovics Vilmos.

Azt látjuk, hogy az egész európai unióban a közép-európai régió a gazdasági növekedés motorja. A visegrádi országok és a többi közép-európai ország az, ahol a gazdasági növekedés még mindig jóval az európai uniós átlag fölött van, így tehát visszük a hátunkon Európát gazdaságilag is, ha lehet ilyen kifejezést használni. Közép-Európa politikailag is stabil, erős. Nézhetjük a lengyel választást, a magyar választás példáját, illetve több országban is stabil kormány van. Ez nyilvánvalóan politikai stabilitást is ad a közép-európai régiónak. Mindig értékelni kell az olyan embereket, akik valamelyik közép-európai országból érkeznek vezető európai uniós pozícióba, hiszen mi azt reméljük, hogy ők jobban értik a közép-európai mentalitást." (…) Szerintem Donald Tusk történelmi lehetősége, hogy az erős jobboldali kereszténydemokrata politizálást vigye az Európai Néppártban, erre most minden felhatalmazása meglesz – fejtette ki Nacsa Lőrinc.

Észország hálás a magyar Gripenek Balti szolgálatáért

A műsorban szó volt arról is, hogy ismét egymásra talált Magyarország és Észtország. A két ország kapcsolatát a tallini magyar és a budapesti észt nagykövetség bezárása helyezte takaréklángra, amin a diplomáciai képviseletek újranyitásával sikerült túllépni. Erről is beszélt nekünk Urmas Reinsalu Észtország külügyminisztere, aki Szijjártó Péterrel folytatott tárgyalását követően adott exkluzív interjút az Európai híradónak. A diplomatát arról is kérdezte Déri Stefi, hogy északi rokonaink miért tartják sokra a magyar katonákat, akik a balti ország légtérvédelmének biztosításában vettek részt?

A közös légtérvédelem egy elrettentő küldetés volt, mert a Balti-tenger felett orosz katonai gépek repkednek azonosítás nélkül. Ez egy biztonsági kérdés. Mivel a légtérvédelem egy olyan katonai képesség, aminek híján vagyunk, ezért vagyunk hálásak érte. Másrészt a misszió számunkra óriási erkölcsi és szimbolikus jelentőséggel is bír.

Teljes adás:

