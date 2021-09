Megosztás itt:

Maratoni beszéd - egy órás lett a State of the European Union. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke burkoltan a magyar és a lengyel jogállamiságot kritizálta. De szóba került még a bevándorlás, Afganisztán, a biztonsági helyzet, a klímavédelem no és persze az LMBTQ-mozgalom is. Erről szól az e heti Európai híradó.

