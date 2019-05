Európai Híradó: Juncker ismét lyukra futott a magyar történelem kapcsán

Jean-Claude Juncker 15 millió magyart sértett meg ősszel, amikor közös európai ünnepnek nevezte Erdély Romániához csatolásának 100. évfordulóját. Pászkán Zsolt szerint az Európai Bizottság elnökének mindig sikerül „rátennie egy lapáttal”, Jean-Claude Juncker még 2017-ben szorgalmazta, hogy Nagyszeben kerüljön reflektorfénybe, akkor is hangoztatta és továbbra is meg van róla győződve, hogy nem németek, hanem luxemburgiak telepítették be a – szerinte akkor – teljesen üresen álló Erdélyt, vagyis állítja, a szászok ősei valójában nem is szászok, hanem luxemburgiak. Az EB-elnöknek sikerült generálnia egy német-luxemburgi csörtét, azt pedig – mint arra Pászkán Zsolt rámutatott – esze ágában sincs megemlíteni, hogy a magyar királyok hívták be a szászokat, majd biztosítottak nekik évszázadokon keresztül autonómiát.

A magyar királyoknak köszönhető, hogy a trianoni békediktátum időpontjában majdnem egymillió szász élt Romániában, ma pedig csak néhány ezer, legfeljebb néhány tízezer élükön a magát ugyan szásznak nevező, de a nevét már románosító Klaus Iohannis román államfővel

– tette hozzá.

Jean-Claude Juncker Nagyszeben magyar nevét ki sem ejtette. A Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője szerint úgy látszik, a luxemburgi politikusnak szokásává vált, hogy teljesen figyelmen kívül hagy tényeket, ha a magyar történelemről van szó.

