Európai híradó: Igen váltakozó a megítélése a mostani lengyelországi parlamenti választásoknak

Dokumentumok igazolják, hogy a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztiánnak ingatlanja van Spanyolországban, amit nem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában – írja a Magyar Nemzet. Felfüggeszti párttagságát Lackner Csaba az MSZP-ben - a politikus ezt a Facebook oldalán jelentette be. Úgy fogalmazott: nem akarja, hogy személye terhelje azt a közösséget, amelyhez eddig tartozott. Jogorvoslati kérelmet nyújtott be a csepeli ellenzék a Fővárosi Választási Bizottsághoz az október 13-ai önkormányzati választás XXI. kerületi eredménye miatt - közölte Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP csepeli elnöke. Bangóné nem bírja elviselni a csepeli választók döntését, Borbély Lénárd és a Fidesz győzelmét, ezért a baloldali többségű Fővárosi Választási Bizottságot akarja felhasználni a csepeli választási eredmény meghamisítására - közölte Németh Szilárd. A kiéhezett ellenzék szét fogja lopni Budapestet - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a vasárnap.hu-nak adott interjújában. Novák Előd szerint Karácsony Gergely vezetése alatt a fővárosban is folytatódni fognak a korábban Zuglóban felszínre került problémák, ezért úgy gondolja: hadat kell üzenniük a politikusbűnözésnek. Budapest irányításában ismét komoly szerepet kaphat Demszky Gábor és Lamperth Mónika - írja a PestiSrácok. hu. Az internetes lap információi szerint Karácsony Gergely új főpolgármester stábjában főtanácsadóként helyet kaphat a volt városvezető és Gyurcsány Ferenc volt belügyminisztere is. Az LMP azt követeli a kormánytól, hogy minden építkezést állítson le a Városligetben - mondta Heltai László, az ellenzéki párt budapesti elnöke. A budapestiek lehetnek a vesztesei annak, ha Karácsony Gergely főpolgármester fellép az állami beruházások elleni - mondta Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A fiatalok hazafias, honvédelmi nevelésének elősegítéséről írt alá határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. A gyógyítás nemcsak szakmai kérdés, hanem hivatás, lényege a szolgálat, a rászorulók felé kinyújtott segítő kéz - mondta Csiki Zoltán, az Emmi egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Százhalombattán az olajfinomító területén, Tiszaújvárosban és Füzesgyarmaton állított üzembe napelemparkot, összesen 18,4 megawatt teljesítménnyel a MOL. El kell ismertetni Európával, hogy léteznek nemzeti kisebbségi régiók - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Nagymegyeren. Nem jelöl másik uniós biztost a magyar kormány – erősítette meg a sajtóértesüléseket Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hidvéghi Balázs az unió kövező, 2020 utáni költségvetési javaslatáról szólva elmondta: politikai fegyverként akarják használni a jogállamiság kritériumát. Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépése a következő hét évben várhatóan 84 milliárd euró hiányt jelent - mondta Halmai Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1-en. Aláírták az Európai Unió állam- és kormányfői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnését szabályozó megállapodást Brüsszelben. Bár az uniós állam- és kormányfők jóváhagyták a Brexit-javaslatot, a dokumentumot a londoni parlamentnek is el kell fogadnia - a brit törvényhozás alsóháza ma szavaz a Boris Johnson miniszterelnök által jegyzett javaslatról. A fő lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform Donald Tuskot, az Európai Tanács leköszönő elnökének jelöltségét indítványozta az Európai Néppárt élére - közölte a lengyel média. Noha az EU-csúcson a legtöbb tagállam az unió bővítése mellett érvelt, nem volt egyetértés Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak megnyitásában, ezért a kérdés 2020-ban ismét a tagországok vezetőinek asztalára kerül - közölte Donald Tusk. Matteo Salvinit, a Liga vezetőjét nevezte meg az olasz jobbközép erők új irányítójaként Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország elnöke, aki huszonöt év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére. Az északkelet-szíriai török hadművelet folytatását helyezte kilátásba Recep Tayyip Erdogan török elnök arra az esetre, ha az Egyesült Államok nem tartja be ígéreteit az ötnapos tűzszünet végéig. Az északkelet-szíriai helyzet nehéz, ezért örömteli, hogy két tagállam előremutató tűzszüneti megállapodást tudott kötni, amely remények szerint segíthet a kialakult konfliktus kiterjedésének megfékezésében - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. A szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez idő kell - jelentette ki Stephanie Grisham, az amerikai elnöki hivatal szóvivője. Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szerint súlyos jogsértéseket követtek el a török katonák és a velük szövetséges szíriai fegyveres csoportok Északkelet-Szíriában végrehajtott hadműveleteik során. A török hatóságok az utóbbi három hónapban 40 342 embert, illegális bevándorlót, köztük 5945 szíriait helyeztek át Isztambulból más tartományokba - közölte Isztambul tartomány kormányzói hivatala. Az Ocean Viking civil hajó 104 menedékkérőt vett fel egy gumicsónak fedélzetéről 50 tengeri mérföldre a líbiai partoktól. Hatvan merényletkísérletet hiúsítottak meg a francia hatóságok 2013 óta, legutóbb október elején egy gépeltérítési kísérletet - közölte Christophe Castaner francia belügyminiszter. Franciaország nemzetközi körözés adott ki Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetője ellen. Pokolgép robbant egy afganisztáni mecsetben - 62 ember életét vesztette, 40 megsebesült. Több mint félmillió ember vonult az utcákra Barcelonában a városi rendőrség szerint - a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetések ellen tiltakoztak. Megbénítják az ország életét a tüntetések Libanonban - az új adók ellen tiltakoznak, amelyeket a súlyos gazdasági válság miatt akar bevezetni a kormány. Az amerikai kormányzat új szankciókat vezet be Kuba ellen - jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium. Erőszakos tüntetések voltak a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de Chile közlekedési hálózata összeomlott - jelentették a hírügynökségek. Először hajtott végre űrsétát kizárólag női űrhajóscsapat: Jessica Meir és Christina Koch amerikai űrhajósok a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélték ki. Meghalt egy motoros, amikor összeütközött egy autóval az az M5-ös autópályán Csengele közelében. Informatikai fejlesztés miatt vasárnap hajnalban 1 órától 5 óráig az útdíjfizetési rendszerben nem lehet vásárolni és egyenleget feltölteni - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Ma kezdődik a 12. Nemzeti Vágta a fővárosi Hősök terén, a környéken forgalomkorlátozásokra és közlekedési változásokra kell számítani holnapig. Karbantartás miatt ideiglenes menetrendi változások lesznek október 19-től 20-ig a Budapest-Cegléd-Szolnok vonal elővárosi forgalmában, illetve a Budapest-Szeged vonal InterCity közlekedésében - közölte a Mávinform. A Budapest-Vác-Szob vonalon vasárnap éjfélig, illetve október 25-én este nyolc órától 27-én éjfélig pályakarbantartást végeznek Nagymaros és Szob között, emiatt módosul a vasúti menetrend. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Jadran Carine (montenegrói) - Szolnoki Dózsa 12:14 Osztrák jégkorongliga: EC Red Bull Salzburg (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 2:3 Négy arany-, két ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a maratoni kajak-kenu világbajnokság második napján a kínai Saohszingben. A 90 kilogrammos Gőz Roland ezüstérmet szerzett a marrákesi junior cselgáncs-világbajnokságon. Jégkorong Kontinentális Kupa: FTC-Telekom - Txuri Urdin San Sebastian (spanyol) 6:0