Európai híradó: Húsvét pandémia és keresztényüldözés idején

Nagyszombat van, de a vírus nem pihen. Aki ezekre a napokra kap behívót oltásra, menjen el - mondta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, miután a Belügyminisztérium ügyeleti központjában az oltási terv végrehajtásáról egyeztetett. Orbán Viktor hozzátette: „Mi is dolgozunk, az operatív törzs is dolgozik. És a ma reggel eltervezett munka szerint a mai napon be fogunk oltani további 83 ezer embert”. 8637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 679 413-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 242 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 504 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2,2 millió, közülük 891 ezren már a második adagot is megkapták. A háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett szombattól már a szakrendelőket is bevonják az oltásba, hogy a húsvéti ünnepek alatt is minél többen kapják meg az oltást - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. A magyar oltási program továbbra is nagyon dinamikusan halad és húsvétkor sem áll le, hiszen a vakcinák életeket menthetnek - mondta az országos oltási munkacsoport vezetője a közmédiának. György István kifejtette, pénteken újabb 64 ezer Moderna-vakcina került ki a megyei oltási munkacsoportokhoz, vasárnap pedig további 229 ezer AstraZeneca-oltóanyag érkezik. Magyarország - Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan - segít Csehországnak és 40 ezer vakcinát ad május első felében, addigra ugyanis Magyarországnak lesz annyi oltóanyaga, hogy mindenkit be tud oltani - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Karácsony Gergely a héten aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet. A főpolgármester a Facebook-oldalán tudatta azt is, hogy elkészült a Radó Dezső Terv, a főváros zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterve. Isten a bajban is hűségesen szeret, és idén különösen fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét alkalmából. A kétségbeesés és az új élet reményének a korábbiaknál mélyebb valóságáról beszélt Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvét alkalmából. Jézus erősebb a templom falainál, és ahogy a bezárkózott tanítványokat, úgy a karanténban lévő mai embert is meg tudja szólítani - mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvét alkalmából. Fabiny Tamás kifejtette: az idei húsvétkor üresek a templomok, de Jézust nem lehet bezárni a templomba, ahogy magáról mondta Máté evangéliumában, ő a „templomnál is nagyobb”. A világon 130,1 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, a gyógyultaké pedig 73,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, szombatra minden korábbit meghaladó, több mint húszezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány tavaly márciusi kitörése óta elhunytak száma pedig meghaladta a 34 ezret. Kinyithatnak hétfőtől az éttermek és kávézók kerthelyiségei Szerbiában - döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb. A koronavírus-járvány terjedésének lassulását mutatja a terjedés dinamikáját mérő R reprodukciós mutató Angliára kiszámított új becslési sávja. Egy moszkvai bíróság 2,4 millió rubelre (10 millió forintra) bírságolta meg a Twitter közösségi mikroblog-szolgáltatót, mert nem volt hajlandó eltávolítani fiatalkorúakat nem engedélyezett tüntetésben való részvételre buzdító bejegyzéseket. Lezárták az amerikai törvényhozás épületének környékét, miután egy autós elgázolt két rendőrtisztet egy ellenőrzőpontnál, majd autójával egy betonbarikádba rohant. A capitoliumi rendőrség jelentése szerint a gyanúsítottat meglőtték, amikor az ütközést követően kiszállt az autójából, és kést rántott - egy rendőr és a támadó életét vesztette. Lakossági jelzésekre reagálva szerdán és csütörtökön fokozottan ellenőrizte a 9-es és a 151-es buszjáratokat a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A kétnapos akcióban ötven ember ellen intézkedtek. Módosított útvonalon járnak a 98-as, a 146-os, a 146A, a 198-as és a 998-as buszok április 6-13. között Rákosligeten, mert lezárják a Liget sori vasúti átjárót - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Torlódik a kamionforgalom a csanádpalotai, a nagylaki és a röszkei határátkelőnél - közölte a rendőrség. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián ezüstérmet nyert a cselgáncsozók antalyai Grand Slam-viadalának zárónapján. Labdarúgó NB I: Paksi FC-MTK Budapest 3:1 Női kézilabda NB I: Békéscsabai Előre NKSE - FTC-Rail Cargo Hungaria 23:41 Az FTC-Telekom 4:2-re legyőzte a DVTK Jegesmedvék csapatát szombaton, ezzel a jégkorong Magyar Kupa harmadik helyén végzett. Férfi röplabda Extraliga: MÁV Előre Bericap-Kecskeméti RC 0:3