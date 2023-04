Európai híradó: határkerítés-építés - ellentétes döntések

Deutsch Tamás szerint ez azt jelenti, hogy a tagállamok közül sok visszakozott és szigorúbb határvédelmet követel, amelynek része a kerítések építése is. Ezt azonban az Európai Parlament ellenzi.

A tanács azt mondta, hogy olyan javaslatokat vár a bizottságtól, ami a külső határok védelmét erősíti meg, és amelyik anyagilag finanszírozza a határkerítések építését és fenntartását is beleértve a külső határvédelmi, az Európai Unió külső határait védő intézkedéseket. Most ehhez képest a parlament mindig is egy elképesztően túlzó migránsbarát, migránssimogató álláspontot képvisel, és ez változatlan